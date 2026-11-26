По итогам 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА официально объявлен лучший футболист недели. Как сообщается на официальных страницах турнира в социальных сетях, эта индивидуальная награда была присуждена вингеру «Барселоны» Энтони Гордону.

Дубль в Баку и крупная победа

Нападающий сборной Англии продемонстрировал яркую игру в выездном матче каталонцев против азербайджанского клуба «Сабах». Гордон, дважды поразивший ворота соперника, внес весомый вклад в уверенную победу подопечных Ханси Флика со счетом 4:1.

Ситуация в турнирной таблице Лиги чемпионов

После пятого тура «сине-гранатовые» занимают место в четверке сильнейших:

Показатели Детали Лучший футболист 5-го тура Энтони Гордон («Барселона») Результат последнего матча «Сабах» 1:4 «Барселона» (на счету Гордона дубль) Место «Барселоны» 4-е место (12 очков после 5 туров) Лидер турнира «Реал Мадрид» (5 побед в 5 матчах — 15 очков)

Как вы считаете, смогут ли «Барселона» под руководством Ханси Флика и Энтони Гордон дойти до финала Лиги чемпионов в текущем сезоне?

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