Приз лучшему футболисту 5-го тура Лиги чемпионов достался Энтони Гордону
По итогам 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА официально объявлен лучший футболист недели. Как сообщается на официальных страницах турнира в социальных сетях, эта индивидуальная награда была присуждена вингеру «Барселоны» Энтони Гордону.
Дубль в Баку и крупная победа
Нападающий сборной Англии продемонстрировал яркую игру в выездном матче каталонцев против азербайджанского клуба «Сабах». Гордон, дважды поразивший ворота соперника, внес весомый вклад в уверенную победу подопечных Ханси Флика со счетом 4:1.
Ситуация в турнирной таблице Лиги чемпионов
После пятого тура «сине-гранатовые» занимают место в четверке сильнейших:
Показатели
Детали
Лучший футболист 5-го тура
Энтони Гордон («Барселона»)
Результат последнего матча
«Сабах» 1:4 «Барселона» (на счету Гордона дубль)
Место «Барселоны»
4-е место (12 очков после 5 туров)
Лидер турнира
«Реал Мадрид» (5 побед в 5 матчах — 15 очков)
Как вы считаете, смогут ли «Барселона» под руководством Ханси Флика и Энтони Гордон дойти до финала Лиги чемпионов в текущем сезоне?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой радостной новостью с фанатами мирового футбола!
Следующая новость
С подпиской рекламы не будет
Zamin Premium — 4 900 сум в месяц
Комментарии0
…