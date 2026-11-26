28–29 ноября в столице Казахстана Астане пройдет престижный турнир «Ворлд Таеквондо Гранд-Прикс Финал» категории Г10 по таэквондо ВТ. В этих соревнованиях, считающихся одними из самых важных в сезоне, члены мужской и женской сборных Узбекистана выйдут на даян, чтобы побороться за медали и важные рейтинговые очки.

Состав сборной Узбекистана

Как сообщает пресс-служба Ассоциации таэквондо ВТ Узбекистана, наши соотечественники будут защищать честь страны в 3 весовых категориях среди мужчин и женщин:

Категория Весовая категория Спортсмен Мужчины -68 кг Нажмиддин Косимхуджиев Мужчины -80 кг Жасурбек Джайсунов Мужчины +80 кг Марат Мавлонов Женщины -57 кг Мадина Мирабзалова Женщины -67 кг Озода Собиржонова Женщины +67 кг Светлана Саидова

Значимость соревнования

Высокий рейтинговый статус: Финал Гран-при категории Г10 важен тем, что дает большое количество очков в мировом рейтинге, и в нем принимают участие лучшие таэквондисты мира.

Как вы думаете, сколько медалей смогут завоевать узбекские таэквондисты на финале Гран-при в Астане?

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