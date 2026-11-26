Стартует финал Гран-при по таэквондо ВТ: состав сборной Узбекистана...
28–29 ноября в столице Казахстана Астане пройдет престижный турнир «Ворлд Таеквондо Гранд-Прикс Финал» категории Г10 по таэквондо ВТ. В этих соревнованиях, считающихся одними из самых важных в сезоне, члены мужской и женской сборных Узбекистана выйдут на даян, чтобы побороться за медали и важные рейтинговые очки.
Состав сборной Узбекистана
Как сообщает пресс-служба Ассоциации таэквондо ВТ Узбекистана, наши соотечественники будут защищать честь страны в 3 весовых категориях среди мужчин и женщин:
Категория
Весовая категория
Спортсмен
Мужчины
-68 кг
Нажмиддин Косимхуджиев
Мужчины
-80 кг
Жасурбек Джайсунов
Мужчины
+80 кг
Марат Мавлонов
Женщины
-57 кг
Мадина Мирабзалова
Женщины
-67 кг
Озода Собиржонова
Женщины
+67 кг
Светлана Саидова
Значимость соревнования
Высокий рейтинговый статус: Финал Гран-при категории Г10 важен тем, что дает большое количество очков в мировом рейтинге, и в нем принимают участие лучшие таэквондисты мира.
Как вы думаете, сколько медалей смогут завоевать узбекские таэквондисты на финале Гран-при в Астане?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важной новостью с поклонниками узбекского таэквондо!
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