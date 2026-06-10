Полный запрет инсайдерской торговли вредит рынкам прогнозов

·0·Экономика
Полный запрет инсайдерской торговли вредит рынкам прогнозов

По мнению исследователя из Технологического института Стивенса, регуляторам рынков прогнозов следует применять взвешенный подход к инсайдерской торговле, а не вводить полный запрет. В научной работе, опубликованной доцентом кафедры финансов Балбиндером Сингхом Гиллом, была разработана формальная экономическая модель, отвечающая на вопрос о том, насколько строго следует контролировать инсайдерскую торговлю на рынках прогнозов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Исследователь отметил своеобразный парадокс: инсайдерские сделки, которые сегодня повышают точность цен, завтра могут сократить число участников, обеспечивающих информативность ценообразования. Модель показала, что точность цен на рынке прогнозов меняется в зависимости от уровня контроля. Если контроль слишком слабый, инсайдеры вытесняют обычных участников, а чрезмерно строгий контроль сводит на нет вклад инсайдеров в формирование цен.

Инсайдерская торговля остается постоянной проблемой для рынков прогнозов, из-за чего регуляторы стремятся полностью закрыть платформы или принять жесткие меры. Например, в апреле исполнительный директор CFTC предупредил нарушителей о серьезных последствиях. А в мае члены Палаты представителей США начали расследование инсайдерской торговли на платформах Kalshi и Polymarket.

Сингх Гилл подчеркивает, что уровень контроля должен определяться источником инсайдерской информации. Если трейдер получил данные в результате собственного труда и исследований, контроль в таких случаях должен быть минимальным или отсутствовать вовсе. В противном случае стимулы для генерации ценной информации будут утрачены.

В то же время, при использовании просочившейся конфиденциальной информации уровень контроля должен быть высоким. В ситуациях, когда инсайдер может напрямую влиять на результат, например, если политический кандидат делает ставку на свою избирательную кампанию, должны применяться самые строгие меры.

ЭкономикаКриптовалютаPolymarketKalshiИнвестиции
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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