Два штата США готовятся к запрету криптоматов

·20·Экономика
Два штата США готовятся к запрету криптоматов

Штаты Делавэр и Нью-Джерси в США продвигают законопроекты о запрете криптовалютных банкоматов (криптоматов). Законодатели серьезно обеспокоены тем, что эти устройства в основном используются в мошеннических целях. Экономический комитет Палаты представителей штата Делавэр одобрил законопроект, запрещающий владение и эксплуатацию криптокиосков. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает об этом.

Комитет по торговле Сената штата Нью-Джерси также единогласно поддержал аналогичный запрет. Ранее штаты Индиана, Теннесси и Миннесота уже полностью запретили криптоматы из-за роста числа случаев мошенничества. По данным ФБР, в 2025 году поступило 13 500 жалоб, связанных с этими устройствами, а сумма ущерба превысила 388 миллионов УСД.

Эксперты отмечают, что профессиональные трейдеры не используют банкоматы для покупки Bitcoin или других криптовалют. Причина в том, что комиссионные сборы в банкоматах могут достигать 20 процентов, тогда как на онлайн-биржах этот показатель составляет всего от 0,4 до 1 процента. Высокие комиссии и анонимность сделали эти устройства удобным инструментом для мошенников.

Согласно законопроекту штата Делавэр, после вступления закона в силу все криптоматы должны быть демонтированы в течение 90 дней. За нарушение предусмотрен штраф в размере 10 000 УСД. В штате Нью-Джерси за первое нарушение предусмотрен штраф в размере 10 000 УСД, а за повторные случаи — 20 000 УСД.

КриптовалютаБанкоматыСШАМошенничествоBitcoin
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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