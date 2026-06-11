Инфляция в США превысила 4%: ожидается падение цен на Bitcoin и золото

·14·Экономика
Инфляция в США превысила 4%: ожидается падение цен на Bitcoin и золото

Рыночные аналитики предупреждают, что цены на Bitcoin и золото могут оказаться под серьезным давлением после публикации данных о том, что индекс потребительских цен (КПИ) в США в мае вырос на 4,2% в годовом исчислении. Опубликованные в среду показатели свидетельствуют о резком росте цен на товары и услуги в экономике США, что развеяло надежды на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

В настоящее время некоторые эксперты прогнозируют дальнейшее повышение процентных ставок до конца года, что является негативной новостью для рисковых активов, таких как криптовалюты. Bitcoin с трудом переживает первую половину текущего года: с января его цена упала на 36%, а золото подешевело на 23% от своего исторического максимума. В то же время цены на нефть марок Брент и ВТИ выросли более чем на 50%.

По словам главы инвестиционной фирмы Тео Игги Иоппе, данные КПИ вынуждают ФРС проявлять осторожность и не спешить со снижением ставок. Это ограничивает ожидания по ликвидности на рынке и оставляет такие активы, как Bitcoin, без драйверов роста. Он также отметил, что в условиях высокой реальной доходности растут издержки на удержание активов, не приносящих дохода, таких как золото.

Аналитик 10кс Ресеарч Маркус Тилен отметил, что текущая макроэкономическая среда продолжает оставаться препятствием для Bitcoin. По его мнению, этих данных недостаточно, чтобы побудить инвесторов с Уолл-стрит к реинвестированию в активы Bitcoin. Тилен прогнозирует, что в летние месяцы инфляционные ожидания могут усилиться, и существует высокая вероятность того, что цена Bitcoin в ближайшие дни опустится ниже уровня 60 000 УСД.

BitcoinЗолотоИнфляцияФРСЭкономика
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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