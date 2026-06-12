ЛГ и Arbitrum сотрудничают для освоения рынка рекламы объемом 679 миллиардов долларов

·11·Экономика
ЛГ и Arbitrum сотрудничают для освоения рынка рекламы объемом 679 миллиардов долларов

Южнокорейский технологический гигант ЛГ Электроникс сотрудничает с Arbitrum, сетью Ethereum лаер-2, для создания рекламной сети на базе блокчейна, предназначенной для обслуживания индустрии цифровой рекламы. Как сообщает Фортуне, Arbitrum предоставит рекламодателям и издателям общую базу данных рекламного инвентаря и будет отслеживать взаимодействие клиентов с рекламой. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

По данным глобального рекламного гиганта Дентсу, ожидается, что в 2025 году расходы на цифровую рекламу достигнут 679 миллиардов долларов, что составит 68 процентов от всех рекламных расходов по всему миру. Сэмюэл Бьюнгсун Пак, глава лаборатории блокчейн-исследований ЛГ Электроникс, отметил, что компания оценивает, какую значимую ценность этот подход может принести рекламодателям, издателям и аудитории.

Традиционные рекламные сети требуют дорогостоящих посредников для автоматизации и управления покупкой и продажей рекламных площадей. Сеть на базе блокчейна стремится обойти посредников, сделать закупку рекламы более эффективной и предоставить рекламодателям прозрачную информацию о том, до кого дошла их реклама.

По словам соучредителя Arbitrum Стивена Голдфедера, эта система позволит управлять рынком полностью автоматизированным способом с помощью программного обеспечения, снижая потребность в человеческом вмешательстве. На фоне этой новости цена Arbitrum (АРБ) в четверг выросла на 5,44 процента.

Группа ЛГ изучает возможности в сфере криптовалют уже почти десять лет. Новый проект является очередным шагом компании по интеграции блокчейн-технологий в секторы реальной экономики, в частности, в масштабный рекламный рынок.

LGArbitrumБлокчейнЦифровая РекламаКриптовалюта
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Laylo
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