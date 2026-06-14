Цена Bitcoin приблизилась к 65 тысячам долларов: ожидается соглашение между США и Ираном

·10·Экономика
Цена Bitcoin приблизилась к 65 тысячам долларов: ожидается соглашение между США и Ираном

Крупнейшая в мире криптовалюта Bitcoin (BTC) по итогам торгов в воскресенье стабилизировалась на уровне около 64 000 долларов. Эта позитивная динамика наблюдается на фоне сообщений о возможном подписании мирного соглашения между США и Ираном. Согласно данным ТрадингВиев, на бирже Битстамп цена актива поднималась до локального максимума в 64 750 долларов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком.

Оживление на рынке напрямую связано с заявлением, сделанным президентом США Дональдом Трампом. На своей странице в социальной сети Truth Social Трамп анонсировал подписание важного соглашения в воскресенье. Он подчеркнул, что после этой сделки Ормузский пролив, имеющий стратегическое значение для мировой экономики, будет объявлен открытым для всех.

Смягчение геополитической ситуации повысило интерес инвесторов к рисковым активам, в частности к криптовалютам. Трейдеры отмечают снижение давления продавцов на рынке Bitcoin. В частности, аналитик, известный под псевдонимом СуперБро, заявил, что 200-недельная простая скользящая средняя (СМА) в настоящее время выступает в качестве сильной поддержки.

Технический анализ и рыночные ожидания

Эксперты отмечают, что следующим важным этапом для цены Bitcoin является диапазон 65 000 – 67 000 долларов. Если котировки успешно преодолеют эту зону, позиции «медведей» (тех, кто заинтересован в падении цены) будут серьезно подорваны. В настоящее время в биржевом стакане ордеров вокруг этих уровней скопился значительный объем ликвидности.

В то же время некоторые аналитики рекомендуют сохранять осторожность. Издание Коинтелеграф напоминает, что исторически 200-недельная СМА не всегда служила надежной защитной сетью. Тем не менее, рост открытого интереса (опен интерест) на биржах и снижение ставок финансирования свидетельствуют о потенциале рынка к росту.

Для инвесторов из Узбекистана эти изменения также важны, поскольку глобальная стабилизация цены Bitcoin напрямую влияет на активность на местных криптобиржах и площадках. Ситуация вокруг Ормузского пролива касается не только цифровых активов, но и цен на нефть, а также всей мировой торговой цепочки.

Подводя итог, можно сказать, что политические новости, ожидаемые в ближайшие часы, могут открыть путь к новым рекордам для Bitcoin или, наоборот, в случае отсутствия ожидаемого результата, спровоцировать краткосрочную коррекцию. Сейчас все внимание приковано к результатам диалога между Вашингтоном и Тегераном.

BitcoinКриптовалютаДональд ТрампЭкономикаРынок
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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