Соглашение между США и Ираном привело в движение Bitcoin и мировые финансовые рынки

·0·Экономика
Соглашение между США и Ираном привело в движение Bitcoin и мировые финансовые рынки

Сообщения о достижении временного соглашения между США и Ираном о прекращении военных действий и возобновлении работы стратегически важного Ормузского пролива вызвали резкие изменения на мировых финансовых рынках. На фоне этого дипломатического сдвига цена Bitcoin значительно выросла, что свидетельствует о росте аппетита инвесторов к риску. Об этом сообщает Coindesk.ком.

Ожидается, что окончательное соглашение между сторонами будет подписано в эту пятницу в Швейцарии. Вслед за этой новостью цена основного актива криптовалютного рынка — Bitcoin — за последние 24 часа выросла на 2%, достигнув отметки 65 700 УСД. Этот показатель стал самым высоким результатом после падения в начале июня текущего года.

Реакция энергетических ресурсов и фондового рынка

Смягчение напряженности на Ближнем Востоке также оказало прямое влияние на энергетический рынок. В частности, цена на нефть марки ВТИ упала почти на 5%, опустившись ниже 81 УСД за баррель. Это самый низкий показатель за последние два месяца, что объясняется ожиданиями восстановления цепочки поставок нефти через Ормузский пролив.

На фондовых рынках также наблюдается положительная динамика. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 1,5%, а показатели С&П 500 — на 0,9%. Инвесторы оценивают геополитическую стабильность как важный фактор экономического роста, что повысило спрос на акции технологического и других ведущих секторов.

Для узбекистанских инвесторов и трейдеров эти изменения также имеют важное значение. Снижение цен на нефть и рост криптовалют на мировом рынке неизбежно влияют на инвестиционные настроения внутри страны. В частности, восстановление актива Bitcoin после июньского кризиса вновь укрепляет доверие к рынку цифровых активов.

Эксперты отмечают, что церемония подписания, которая состоится в пятницу в Швейцарии, определит дальнейшее направление рынков. Если соглашение будет успешно реализовано, ожидается, что Bitcoin и фондовые индексы продолжат свой рост, а цены на нефть стабилизируются.

BitcoinЭкономикаНефтьКриптовалютаИнвестиции
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Laylo
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