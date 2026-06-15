Сдвиг в отношениях США и Ирана вызвал позитивные ожидания на мировых финансовых рынках

Глобальные финансовые рынки начали оживляться после неожиданного позитивного сдвига в дипломатических отношениях между США и Ираном. Сообщения о том, что эти политические изменения могут снизить общую напряженность на Ближнем Востоке, были положительно восприняты инвесторами. Согласно данным издания CoinDesk, на фоне этих международных договоренностей возрос интерес к рисковым активам, включая криптовалюты и акции. Об этом Coindesk.ком сообщает.

Хотя дипломатические успехи являются хорошей новостью для участников рынка, аналитики подчеркивают необходимость сохранять осторожность. Геополитические риски на Ближнем Востоке еще не полностью устранены, и любой непредвиденный военный или политический конфликт может нанести удар по стабильности рынков. По этой причине инвесторы в настоящее время внимательно следят как за дипломатическими новостями, так и за вопросами региональной безопасности.

ФРС и экономические факторы в центре внимания

Помимо дипломатических отношений, денежно-кредитная политика, проводимая Федеральной резервной системой (ФРС) США, остается основным драйвером для рынков. Сохраняется неопределенность относительно будущих процентных ставок с целью сдерживания инфляции. Инвесторы анализируют каждое выступление главы ФРС и экономические показатели, пытаясь спрогнозировать дальнейшие шаги.

Рынок криптовалют, в частности Bitcoin и Ethereum, оперативно отреагировал на эти геополитические и макроэкономические новости. Поскольку результаты переговоров между США и Ираном напрямую влияют на цены на нефть и индекс доллара, цифровые активы также колеблются как часть этой цепочки. Для узбекистанских трейдеров и инвесторов эти глобальные изменения также имеют важное значение, так как любые колебания на международных рынках косвенно влияют на стоимость местных валют и активов.

По мнению экспертов, если договоренности между США и Ираном будут носить долгосрочный характер, это может привести к стабилизации цен на нефть марок Брент и ВТИ. Это, в свою очередь, снизит давление глобальной инфляции и создаст для ФРС возможность для снижения процентных ставок. Такой сценарий рассматривается как наиболее оптимальный путь для финансовых рынков.

В заключение можно сказать, что в настоящее время рынки находятся под двойным давлением: с одной стороны, оптимизм, вызванный дипломатическими успехами, а с другой — страх перед экономической рецессией и высокими процентными ставками. Экономические отчеты, которые будут опубликованы в ближайшие недели, и развитие ситуации на Ближнем Востоке определят направление рынков до конца года.