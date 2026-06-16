Сотрудничество Bybit и ПИМКО: новый шаг на рынке токенизированных облигаций
Bybit, одна из ведущих криптовалютных бирж в мире, сделала значительный шаг в направлении токенизации реальных активов (РВА). Компания интегрировала в свою платформу облигационные фонды под управлением ПИМКО и Чина Мерчантс Банк Интернатионал (КМБИ). Эта новость свидетельствует о том, что границы между традиционным финансовым рынком и технологиями блокчейна постепенно стираются. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в новости.
В рамках новой платформы РВА Эарн Bybit представила два типа токенизированных фондов. Первый — ПИМКО Дйнамик Инкоме Оппортунитиес Фунд (ПДО), который инвестирует в корпоративные долги, ипотечные ценные бумаги и государственные облигации. Второй — КМБИ Инвестмент Граде Бонд Фунд, ориентированный на высокорейтинговые кредитные активы на азиатском и глобальном рынках.
Рост рынка РВА и технологическая инфраструктураДанный проект реализуется в партнерстве с компаниями Плуме и ДигиФТ. ДигиФТ, являясь регулируемой биржей цифровых активов в Сингапуре и Гонконге, отвечает за токенизацию фондов, а сеть Плуме служит инфраструктурой для всех ончейн-транзакций и подписок. По данным РВА.ксйз, сеть Плуме уже поддерживает более 210 токенизированных активов и за последние 30 дней зафиксировала объем транзакций более 512 млн УСД.
Пользователи Bybit могут подписаться на эти продукты с помощью стейблкоина USDC. Важно отметить, что биржа заявила об отсутствии комиссий за подписку, вывод средств или ончейн-транзакции. Однако инвестиционные продукты не защищают основной капитал, а доход не гарантирован, что требует осторожности от криптоинвесторов.
Глобальные тенденции и перспективыРынок токенизированных реальных активов стремительно растет. Согласно аналитике РВА.ксйз, по состоянию на 12 июня общая стоимость этого рынка достигла 31,8 млрд УСД. При этом лидируют казначейские облигации США (УС Треасурй) с объемом 14,9 млрд УСД. Также важную роль в этой экосистеме занимают сырьевые товары (4,7 млрд УСД) и акции (1,5 млрд УСД).
Криптокомпании теперь выходят за рамки простого хранения активов в виде токенов. Например, биржа OKX интегрировала фонд БУИДЛ от BlackRock в свою систему залогов, а платформа Archax запустила систему выплат процентов в реальном времени для токенизированных ценных бумаг. Данная инициатива Bybit также способствует привлечению значительного объема институционального капитала на рынок цифровых активов.
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