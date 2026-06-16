Сотрудничество Bybit и ПИМКО: новый шаг на рынке токенизированных облигаций

·8·Экономика
Сотрудничество Bybit и ПИМКО: новый шаг на рынке токенизированных облигаций

Bybit, одна из ведущих криптовалютных бирж в мире, сделала значительный шаг в направлении токенизации реальных активов (РВА). Компания интегрировала в свою платформу облигационные фонды под управлением ПИМКО и Чина Мерчантс Банк Интернатионал (КМБИ). Эта новость свидетельствует о том, что границы между традиционным финансовым рынком и технологиями блокчейна постепенно стираются. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в новости.

В рамках новой платформы РВА Эарн Bybit представила два типа токенизированных фондов. Первый — ПИМКО Дйнамик Инкоме Оппортунитиес Фунд (ПДО), который инвестирует в корпоративные долги, ипотечные ценные бумаги и государственные облигации. Второй — КМБИ Инвестмент Граде Бонд Фунд, ориентированный на высокорейтинговые кредитные активы на азиатском и глобальном рынках.

Рост рынка РВА и технологическая инфраструктура

Данный проект реализуется в партнерстве с компаниями Плуме и ДигиФТ. ДигиФТ, являясь регулируемой биржей цифровых активов в Сингапуре и Гонконге, отвечает за токенизацию фондов, а сеть Плуме служит инфраструктурой для всех ончейн-транзакций и подписок. По данным РВА.ксйз, сеть Плуме уже поддерживает более 210 токенизированных активов и за последние 30 дней зафиксировала объем транзакций более 512 млн УСД.

Пользователи Bybit могут подписаться на эти продукты с помощью стейблкоина USDC. Важно отметить, что биржа заявила об отсутствии комиссий за подписку, вывод средств или ончейн-транзакции. Однако инвестиционные продукты не защищают основной капитал, а доход не гарантирован, что требует осторожности от криптоинвесторов.

Глобальные тенденции и перспективы

Рынок токенизированных реальных активов стремительно растет. Согласно аналитике РВА.ксйз, по состоянию на 12 июня общая стоимость этого рынка достигла 31,8 млрд УСД. При этом лидируют казначейские облигации США (УС Треасурй) с объемом 14,9 млрд УСД. Также важную роль в этой экосистеме занимают сырьевые товары (4,7 млрд УСД) и акции (1,5 млрд УСД).

Криптокомпании теперь выходят за рамки простого хранения активов в виде токенов. Например, биржа OKX интегрировала фонд БУИДЛ от BlackRock в свою систему залогов, а платформа Archax запустила систему выплат процентов в реальном времени для токенизированных ценных бумаг. Данная инициатива Bybit также способствует привлечению значительного объема институционального капитала на рынок цифровых активов.

BybitPIMCOКриптовалютаБлокчейнИнвестиции
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