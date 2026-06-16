Неожиданный спад в Bitcoin ETF: инвесторы переключаются на другие активы

·20·Экономика
Неожиданный спад в Bitcoin ETF: инвесторы переключаются на другие активы

Начало недели на глобальном рынке криптовалют выдалось неудачным для биржевых фондов (ETF) на Bitcoin. По итогам торгов в понедельник был зафиксирован значительный отток средств именно из этого актива. Аналитиков отрасли привлекает тот факт, что эта ситуация произошла на фоне роста во всех остальных типах крипто-ЭТФ. Об этом сообщает Coindesk.ком в своем сообщении.

Согласно данным издания CoinDesk, отток капитала в сегменте Bitcoin ETF может быть связан со стремлением инвесторов зафиксировать краткосрочную прибыль или желанием диверсифицировать свои портфели. Примечательно, что несмотря на сохранение стабильности цены Bitcoin, институциональные инвесторы временно заняли осторожную позицию.

Растет интерес к другим криптоактивам

В то время как средства в фондах Bitcoin сократились, ETF на базе Ethereum и других альткоинов продемонстрировали положительную динамику. Это свидетельствует о том, что период зависимости рынка от одного ведущего актива проходит. Теперь инвесторы предпочитают вкладывать средства и в других участников блокчейн-экосистемы.

Данный тренд имеет важное значение и для узбекистанских инвесторов. Подобные колебания на глобальном рынке напрямую влияют на формирование цен на местных криптобиржах и настроение трейдеров. Хотя Bitcoin по-прежнему остается основным индикатором, привлекательность других цифровых активов растет.

Аналитики подчеркивают, что отток средств из Bitcoin ETF не является постоянной тенденцией, а считается естественной рыночной коррекцией (корректион). По данным платформы Буллиш, инфраструктура цифровых активов продолжает развиваться, и крупные финансовые институты по-прежнему рассматривают крипторынок как перспективное долгосрочное направление.

В заключение можно сказать, что статистика понедельника еще раз доказала изменчивую природу криптовалютного рынка. В то время как Bitcoin временно показал снижение, другие криптоактивы стремятся заполнить этот пробел. Ожидается, что ситуация на фондовых биржах США и макроэкономические показатели в ближайшие дни дадут импульс к восстановлению Bitcoin ETF.

BitcoinETFКриптовалютаЭкономикаИнвестиции
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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