Биткоин-майнер ИРЭН вышел на европейский рынок: инвестиции в ИИ растут

·16·Экономика
Биткоин-майнер ИРЭН вышел на европейский рынок: инвестиции в ИИ растут

Всемирно известная биткоин-майнинговая компания ИРЭН (бывшая Ирис Энергй) официально вышла на европейский рынок, приобретя дата-центр Нострум Груп в Испании. Эта стратегическая сделка не только расширяет географический охват компании, но и ускоряет её переход от традиционного майнинга криптовалют к облачным сервисам искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в материале.

Согласно официальному пресс-релизу ИРЭН, в результате данной сделки были получены энергетические ресурсы в Испании мощностью 490 МВт, подключенные к общей сети. Кроме того, в команду ИРЭН присоединились более 50 специалистов в области инжиниринга, строительства и операционного управления. Это соглашение увеличило глобальный энергетический портфель компании до 5 ГВт, при этом мощности в Испании составляют 10% от общего объема.

Поворот от майнинга к искусственному интеллекту

По словам одного из основателей и главного исполнительного директора ИРЭН Дэниела Робертса, Испания является одной из самых подходящих точек для развития инфраструктуры ИИ благодаря возобновляемым источникам энергии и высокоскоростной оптоволоконной связи. «Европейский рынок ИИ является одним из самых быстрорастущих в мире, и Испания служит наиболее привлекательными воротами для входа на этот рынок», — говорит Робертс.

Этот шаг способствует стабилизации доходов компании в период роста сложности майнинга биткоина и волатильности цен на криптовалюты. Ожидается, что облачные сервисы ИИ принесут более предсказуемый доход на основе долгосрочных контрактов. По данным Иксбт.ком, в отчете ИРЭН за конец марта доход от майнинга биткоина составил 111,2 млн УСД, а доход от облачных сервисов ИИ — 33,6 млн УСД.

Общая тенденция в индустрии

Действия ИРЭН являются частью глобального тренда, наблюдаемого среди биткоин-майнеров. Другие крупные игроки в сфере добычи криптовалют также адаптируют свои мощности под вычисления ИИ. Например:

  • Компания ХИВЭ Дигитал переоснащает свои объекты в Швеции для вычислений ИИ;
  • Компания Битдир строит дата-центр искусственного интеллекта в Норвегии.
По мнению аналитиков Бернстеин, в будущем ИРЭН может постепенно сократить бизнес по майнингу биткоинов и полностью превратить свои существующие площадки в облачную инфраструктуру ИИ. Компания уже заказала или установила около 150 тысяч GPU (графических процессоров) NVIDIA и других типов. Специалисты предполагают, что эти мощности в будущем могут приносить годовой доход в размере 3,7 млрд УСД.

Этот опыт имеет важное значение и для таких стран, как Узбекистан, которые уделяют внимание энергетическим ресурсам и цифровой экономике. Преобразование центров майнинга криптовалют в высокотехнологичные центры ИИ может стать новым этапом в повышении энергоэффективности и обеспечении устойчивого экономического роста.

BitcoinIRENИскусственный ИнтеллектИспанияКриптовалюта
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Laylo
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