Стате Стрит запустила специальный инвестиционный фонд для стейблкоинов

Корпорация Стате Стрит, один из крупнейших в мире управляющих активами, представила новый фонд денежного рынка, предназначенный для эмитентов стейблкоинов (стабильных криптовалют). Этот шаг был предпринят в рамках законодательства США GENIUS Act и, как ожидается, положит начало новой эре в регулировании рынка цифровых активов и безопасном управлении их резервами. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в новости.

Новый фонд сформирован как государственный инструмент денежного рынка в соответствии с правилами Руле 2а-7. Он инвестирует преимущественно в активы, используемые для обеспечения стейблкоинов, включая государственные ценные бумаги США и сделки РЕПО. В числе первых инвесторов проекта, наряду со Стате Стрит Банк, оказался федеральный криптобанк Anchorage Digital.

GENIUS Act и правовое регулирование

Данный финансовый продукт полностью соответствует требованиям к резервам, установленным законом GENIUS Act, подписанным 18 июля 2025 года. Этот закон создал первую в истории США федеральную систему регулирования платежных стейблкоинов. Представители Стате Стрит подчеркнули, что новый фонд разработан именно для упрощения хранения и управления резервами в соответствии с законными требованиями.

Стате Стрит Инвестмент Манагемент в настоящее время управляет активами на сумму более 5 трлн долларов и считается одним из самых влиятельных участников мирового финансового рынка. Ранее компания в партнерстве с Galaxy Дигитал запустила токенизированный продукт ликвидности под названием СВИП. Это свидетельствует о растущем интересе гигантов традиционных финансов к технологиям блокчейн.

Конкуренция и рыночные перспективы

После принятия GENIUS Act крупные финансовые институты начали соревноваться в создании продуктов по управлению резервами стейблкоинов. Например, банк JPMorgan запустил токенизированный фонд ДжЛТКсКс, а Morgan Stanley представил свой проект Стаблекоин Ресервес Портфолио. Также биржа Coinbase сообщила об инвестициях в фонд GENIUS Моней Маркет ETF, организованный ПроШарес.

По данным ДефиЛлама, рынок стейблкоинов вырос с 260 млрд долларов на момент подписания GENIUS Act до 315 млрд долларов в настоящее время. Аналитики Citi прогнозируют, что к 2030 году глобальная эмиссия стейблкоинов может вырасти с 1,9 трлн долларов до 4 трлн долларов. Ожидается, что такие темпы роста станут огромным источником дохода для таких компаний, как Стате Стрит.

Компания Tether (USDT), являющаяся в настоящее время крупнейшим игроком на рынке, также хранит значительную часть своих резервов в казначейских векселях США. Согласно отчету за март 2026 года, компания владеет активами на сумму 191,8 млрд долларов. Новые решения, предлагаемые Стате Стрит, в будущем могут стать надежной и законной площадкой для хранения резервов и для других эмитентов.