Инвесторам представлены перспективные многомиллиардные проекты

·28·Экономика
Инвесторам представлены перспективные многомиллиардные проекты

Престижный Пятый Ташкентский международный инвестиционный форум, стартовавший в нашей столице, стал крупной площадкой, демонстрирующей всему миру экономическую мощь и огромный потенциал нашей страны. На этом глобальном форуме узбекская сторона представила вниманию иностранных инвесторов крупнейшие и наиболее перспективные программы в сферах транспортно-логистики, современного градостроительства, туризма и агропромышленного комплекса. Большой интерес участников вызвали мегапроект «Новый Ташкент», ставший центром презентаций, стратегические транспортные коридоры, выходящие на мировой рынок, и многомиллиардные инфраструктурные инициативы.

Шавкат Мирзиёев: Центральная Азия полностью открывается для внешних рынков

На торжественной церемонии открытия форума глава государства Шавкат Мирзиёев в своем выступлении особо отметил, что в последнее время регион Центральной Азии становится сплоченной, экономически взаимосвязанной, открытой и привлекательной территорией для международных рынков. Спикеры отметили последовательную работу над проектами новой железнодорожной сети, строящейся совместно с партнерами из Китая и Кыргызстана в целях развития международной транспортной системы, Трансафганской железной дорогой, а также известным «Срединным коридором», проходящим через Каспийское море.

Одной из самых радостных новостей стало строительство современного комплекса Ташкентского международного аэропорта в сотрудничестве с крупными инвесторами из Саудовской Аравии, который будет способен обслуживать на высоком уровне 20 миллионов пассажиров в год. Кроме того, почетным гостям были представлены выгодные предложения по партнерству в строительстве современных скоростных автомобильных дорог, крупных многопрофильных логистических центров и международных «сухих портов».

С помощью следующей аналитической и статистической таблицы вы можете подробно ознакомиться с крупнейшими экономическими проектами, объявленными на Пятом Ташкентском международном инвестиционном форуме, и их финансовыми показателями:

Градостроительство и глобальные проекты

Инфраструктура и транспорт

Годовой и общий объем рынка

Планы государственно-частного партнерства

Мегаполис Новый Ташкент


(для 2 миллионов жителей)



Города-миллионники:


Самарканд, Андижан и Наманган

Новый международный аэропорт


(с Саудовской Аравией)



Транспортные коридоры:


Трансафганский и «Срединный коридор»

Рынок жилищного строительства:


В год минимум 10 млрд УСД



Приоритетные направления:


Туризм и агропромышленный комплекс

Общая стоимость проектов ГЧП:


27 миллиардов долларов



Предложения:


Скоростные дороги и сухие порты

Самарканд, Андижан и Наманган будут превращены в города-миллионники

На форуме серьезное внимание было уделено вопросам сбалансированного развития регионов и ускорения процессов урбанизации. Было отмечено, что вокруг нашей столицы по современным стандартам возводится великолепный город-спутник «Новый Ташкент», рассчитанный на проживание 2 миллионов человек, кроме того, запущены государственные программы по превращению крупных областных центров — городов Андижан, Наманган и Самарканд — в города-миллионники.

Президент подчеркнул, что на сегодняшний день годовой объем рынка жилищного строительства в стране составляет не менее 10 миллиардов долларов. Для дальнейшего подъема экономики в инфраструктурных сетях сформирован пакет проектов на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) с иностранными инвесторами общей стоимостью 27 миллиардов долларов. Глава страны отметил наличие огромных нереализованных возможностей в туристической привлекательности и агропромышленном комплексе, призвав всех местных и зарубежных предпринимателей принять активное участие в этих исторических реформах.

Заключение экономических обозревателей Замин:

Пятый Ташкентский инвестиционный форум еще раз доказал, насколько стабильна и надежна инвестиционная среда Узбекистана. Масштабные программы в градостроительстве и проекты ГЧП на сумму 27 миллиардов долларов в ближайшие годы коренным образом изменят облик нашей страны. Эти возможности послужат не только представителям крупного бизнеса, но и благосостоянию обычного населения за счет создания новых рабочих мест.

Следите за крупнейшими экономическими реформами страны, эксклюзивными подробностями инвестиционного форума и хроникой актуальных проектов всегда вместе с нами на страницах Замин!

Шавкат МирзиёевУзбекистанТашкентКитайСаудовская Аравия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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