Цена Bitcoin упала ниже 65 000 УСД накануне решения Федеральной резервной системы

Bitcoin (BTC), крупнейшая криптовалюта в мире, в среду опустился ниже психологического уровня в 65 000 УСД. На рынке цифровых активов наблюдается значительная волатильность, пока участники рынка ожидают важного решения по процентным ставкам от Федеральной резервной системы США (ФРС). По данным ТрадингВиев, на бирже Битстамп цена Bitcoin упала до дневного минимума — 64 782 УСД. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком.

Главным экономическим событием этой недели станет заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), которое определит дальнейшее направление процентных ставок. Поскольку это первое заседание под руководством нового главы ФРС Кевина Уорша, ожидается, что его заявления на пресс-конференции будут иметь для рынка даже большее значение, чем само решение по ставке.

Опасения и прогнозы рынка

Как сообщает издание Коинтелеграф, Кевин Уорш находится под сильным давлением в вопросе снижения процентных ставок, несмотря на инфляционное давление, вызванное конфликтами между США и Ираном. Среди криптотрейдеров преобладает мнение, что решение FOMC определит общий тренд для Bitcoin на остаток текущего месяца.

Известный трейдер Килла на своей странице в социальной сети Кс отметил, что цена Bitcoin обычно ослабевает накануне решений ФРС. По его словам, хотя на рынке формируются позитивные ожидания, зачастую их влияние уже заложено в цену до официального объявления новости. Это может привести к неожиданной «медвежьей» реакции (падению цен).

Во вторник фондовые рынки США продемонстрировали рост на фоне смягчения ситуации с Ираном, однако Bitcoin утратил темпы роста. Аналитики ранее предупреждали, что из-за низкого спроса цена может не подняться выше 67 000 УСД. В текущей ситуации удержание уровня 64 000 УСД является критически важным для криптовалюты.

Сценарии и возможные исходы

Если Bitcoin не сможет удержать уровень поддержки в 64 000 УСД, рынок может столкнуться с более глубоким падением. По мнению экспертов, в таком случае высока вероятность снижения цены до 60 000 УСД. Эти глобальные экономические изменения напрямую влияют и на узбекских инвесторов, так как цена Bitcoin служит основой для котировок в местных криптомагазинах.

Резюмируя, решение ФРС и выступление Кевина Уорша имеют решающее значение не только для традиционного финансового рынка, но и для будущего криптоактивов. Инвесторы пока занимают осторожную позицию, продолжая следить за развитием событий.