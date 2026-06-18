Штат Кентукки подал в суд на платформы Polymarket и Kalshi за незаконные азартные игры

·12·Экономика
Штат Кентукки подал в суд на платформы Polymarket и Kalshi за незаконные азартные игры

Администрация штата Кентукки (США) подала иск против платформ Polymarket и Kalshi, являющихся лидерами в сфере рынков предсказаний (предиктион маркетс). Прокуратура штата обвиняет эти платформы в организации ставок на спорт без лицензии и проведении незаконных азартных игр. Этот шаг является частью масштабного правового противостояния между штатами США и федеральными регуляторами по вопросу контроля над рынками криптовалют и деривативов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в новости.

В исковом заявлении, поданном генеральным прокурором штата Кентукки Расселлом Коулманом, упоминаются не только Kalshi и Polymarket, но и их партнеры — компании Coinbase, Robinhood и Вебулл. Прокурор подчеркнул, что эти многомиллиардные корпорации обходят законодательство штата, занимаясь букмекерской деятельностью без соответствующих разрешений. «Если оно выглядит как утка и крякает как утка, значит, это утка», — иронично заметил Коулман в отношении деятельности платформ.

Противоречия в правовом статусе

По данным издания Коинтелеграф, эти платформы классифицируют свою деятельность как своп-контракты, регулируемые федеральным законодательством. Однако власти Кентукки утверждают, что средства, поставленные на результаты спортивных событий, согласно законам штата, напрямую подпадают под определение «ставок на спорт» (спортс вагеринг). Кроме того, в иске указано, что данные сайты не предоставляют достаточных ресурсов для защиты пользователей от игровой зависимости.

На данный момент как минимум 17 штатов США предпринимают правовые меры против рынков предсказаний. В этот процесс вовлечены Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и даже Белый дом. Интересно, что CFTC неоднократно подавала иски против штатов, утверждая, что рынки предсказаний должны регулироваться на федеральном уровне, а штаты выходят за пределы своих полномочий.

Объем рынка и позиция компаний

Согласно данным Токен Терминал, ежемесячный объем торгов на платформах Kalshi и Polymarket в мае текущего года достиг 25 млрд УСД. На фоне таких огромных показателей ограничения, вводимые штатами, могут привести к потере доступа компаний к крупнейшим рынкам. Это, в свою очередь, окажет влияние и на экосистему криптоэкономики, связанную с такими активами, как Bitcoin и Ethereum.

Представитель Polymarket заявил, что действия администрации Кентукки противоречат системе регулирования, установленной CFTC. Представитель Kalshi Джеки Макгавик отметила, что компания является лицензированной биржей на федеральном уровне и верит, что суды признают этот факт. Для узбекистанских инвесторов и криптоэнтузиастов эти судебные процессы в США также важны, так как они определят будущие правовые стандарты для глобальных крипторынков и платформ предсказаний.

PolymarketKalshiКриптовалютаСудКентукки
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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