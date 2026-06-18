Спад на рынке криптовалют: из ETF Bitcoin и Ethereum вывели 111 миллионов долларов

·12·Экономика
Спад на рынке криптовалют: из ETF Bitcoin и Ethereum вывели 111 миллионов долларов

На фоне последних экономических показателей США и угасания надежд на снижение процентных ставок криптовалютные биржевые фонды (ETF) понесли значительные потери. По данным издания CoinDesk, всего за один день из спотовых ETF на базе Bitcoin и Ethereum было выведено в общей сложности 111 миллионов долларов. Об этом сообщает Coindesk.ком.

Данная тенденция свидетельствует о снижении доверия инвесторов к рисковым активам. В частности, усиление вероятности того, что Федеральная резервная система США (ФРС) не станет снижать процентные ставки в ближайшее время, оказывает негативное влияние на рынок цифровых активов. Высокие процентные ставки обычно направляют инвесторов в сторону облигаций, которые считаются более безопасными, чем волатильные активы, такие как Bitcoin.

Факторы, влияющие на настроение инвесторов

Если в сегменте Биткоин-ЭТФ чистый объем оттока составил 35 миллионов долларов, то фонды Ethereum пострадали еще сильнее. Инвесторы вывели из фондов, связанных со второй по величине криптовалютой, почти 76 миллионов долларов. Эта ситуация объясняется некоторым снижением активности в сети Ethereum и макроэкономическим давлением.

Для узбекистанских инвесторов эти глобальные колебания также имеют важное значение. В то время как в нашей стране регулируется оборот криптоактивов, подобные спады на мировом рынке призывают местных трейдеров к осторожности. Снижение ликвидности на глобальном рынке обычно приводит к коррекции цен на всех региональных рынках.

Аналитики отмечают, что цена Bitcoin пытается удержать важный психологический уровень в районе 60 000 долларов. Однако систематический отток средств из ETF может привести к пробитию этого уровня. Институциональные инвесторы в настоящее время заняли выжидательную позицию.

Данные по инфляции в США, которые будут опубликованы в ближайшие недели, будут иметь решающее значение для рынка криптовалют. Если инфляция окажется выше ожидаемой, ФРС может удерживать ставки на высоком уровне дольше, что будет означать новую волну давления для Bitcoin и Ethereum.

BitcoinEthereumETFКриптовалютаИнвестиции
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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