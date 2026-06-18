Стратегия Bitcoin: Капитал Б привлекает рекордные 120 миллиардов долларов

·4·Экономика
Стратегия Bitcoin: Капитал Б привлекает рекордные 120 миллиардов долларов

Акционеры французской компании Капитал Б одобрили возможность финансирования в рекордном размере 105 миллиардов евро (примерно 120,4 миллиарда долларов) в рамках стратегии по пополнению резервов Bitcoin. Эти огромные средства послужат для коренного укрепления позиций компании на рынке криптовалют и резкого увеличения объема цифровых активов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в своем материале.

На общем собрании, прошедшем в среду, более 95% акционеров поддержали план по увеличению капитала до 5 миллиардов евро и выпуску заемных средств на сумму до 100 миллиардов евро. По данным иксбт.ком, этот шаг позволит компании ускорить стратегию увеличения количества Bitcoin на одну акцию.

Новая эмиссия и смена названия компании

В рамках объявленного компанией нового финансового пакета предусмотрен выпуск до 125 миллиардов новых акций. В случае полного использования этой возможности доли существующих акционеров могут быть значительно размыты. Несмотря на это, инвесторы выражают доверие к долгосрочной криптостратегии компании.

Также на собрании было официально утверждено изменение названия компании с Те Блокчаин Груп на Капитал Б. Это изменение было произведено с целью приведения корпоративного наименования в соответствие с торговым брендом, принятым в 2025 году. По данным Яху Финанке, после этого объявления резких колебаний цены акций компании не наблюдалось.

Место в Европе и конкурентная среда

На данный момент Капитал Б владеет 3 139 Bitcoin, что по текущему курсу составляет примерно 200 миллионов долларов. С этим показателем компания занимает второе место в Европе по объему резервов Bitcoin. Первое место занимает немецкая компания Bitcoin Груп SE с 3 604 Bitcoin.

К этому моменту Капитал Б успела привлечь почти 325 миллионов долларов инвестиций от стратегических инвесторов, включая главу Блокстреам Адама Бэка и компанию по управлению активами ТОБАМ. Новый утвержденный финансовый план может превратить компанию в один из крупнейших криптохолдингов в мире.

Стоит отметить, что этот шаг Капитал Б отличается от стратегий других компаний на рынке. Например, французская компания Секуанс Коммуникатионс недавно объявила о продаже своих крипторезервов и прекращении деятельности в этом направлении. Это демонстрирует различие в подходах между традиционными технологическими компаниями и специализированными криптоказначействами.

BitcoinCapital BКриптовалютаИнвестицииБиржа
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