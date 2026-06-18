Узбекистан стал площадкой для практического диалога и реформ для инвесторов

Под председательством Президента Республики Узбекистан состоялось очередное совещание высокого уровня, посвященное вопросам повышения инвестиционной привлекательности нашей страны и укрепления международного сотрудничества. В ходе авторитетного мероприятия глава государства остановился на создании еще более благоприятных, равных и справедливых условий для иностранных инвесторов, вкладывающих капитал в экономику страны. Было отмечено, что Узбекистан продолжает предпринимать смелые и системные шаги на пути принятия на себя глобальных международных обязательств в этой области.

В своем выступлении глава государства дал особую оценку деятельности Совета иностранных инвесторов. Было отмечено, что за последние годы данная структура стала не просто механизмом консультаций, а прочным мостом доверия между правительством Нового Узбекистана и мировым инвестиционным сообществом. Сегодня она служит своего рода практической площадкой для активного обмена мнениями и внедрения реальных реформ в жизнь.

В следующей аналитической инфографике вы можете подробно ознакомиться с последними льготами, созданными для инвесторов, и динамикой расширения деятельности Совета:

Реформы и новое законодательство Льготы для инвесторов Расширение состава Совета • Налоговое законодательство: В Налоговый кодекс внесены благоприятные изменения. • Сделки по внутренним займам полностью выведены из-под финансового контроля. • Количество участников: За один год увеличилось с 54 до 85. • Новый законопроект: Подготовлен документ «Об альтернативных инвестиционных фондах». • Предоставлено право на ускоренную амортизацию основных средств. • Охват: Охватывает 23 важные отрасли экономики. • Технический регламент: 16 регламентов приведены в соответствие с международными нормами. • Отменены обязательные требования для компаний международного стандарта. • Международные партнеры: Активно действуют ЕБРР, АБР и Международная финансовая корпорация.

Инициативы не остаются на бумаге: конкретные решения по 21 предложению

В ходе состоявшегося совещания было сообщено, что 21 крупная инициатива и проект, выдвинутые иностранными инвесторами за прошедший год, были детально рассмотрены, и по ним приняты твердые и четкие решения правительства. Глава государства вновь подчеркнул, что каждое разумное предложение и замечание инвесторов находит отражение в экономической политике государства и неизбежно получит практическое воплощение.

В результате этого произошли серьезные качественные изменения в нашем национальном законодательстве. В частности, в действующий Налоговый кодекс внесены дополнения, создающие удобства для инвесторов, а договоры внутреннего займа между компаниями были исключены из систем финансового контроля. Кроме того, субъектам предпринимательства предоставлена возможность ускоренной амортизации основных средств. Для авторитетных иностранных организаций, ведущих финансовую отчетность на основе международных стандартов и норм, был полностью отменен ряд ранее существовавших обязательных и избыточных требований.

В качестве органичного продолжения экономических реформ в стране разработан важный законопроект «Об альтернативных инвестиционных фондах». Также сформированы специальные программы по широкому внедрению современных и ответственных стандартов ведения бизнеса и адаптации системы из 16 технических регламентов к международным критериям.

В центре внимания глобальных компаний и крупных банков

Благодаря достигнутым результатам интерес к Узбекистану на международной арене стремительно растет. Стоит отметить, что общее число членов Совета иностранных инвесторов всего за один год увеличилось с 54 до 85.

На сегодняшний день в составе этого авторитетного Совета собраны крупнейшие транснациональные компании, охватывающие 23 ведущие отрасли мировой экономики. Наряду с ними, такие признанные мировые финансовые институты, как Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития и Международная финансовая корпорация, активно и эффективно участвуют в проектах в нашей стране.

Заключение экономических аналитиков Замин: Столь масштабные реформы, реализуемые в рамках Совета иностранных инвесторов, а также льготы в налоговом и законодательном поле свидетельствуют о коренном оздоровлении бизнес-среды в нашей стране. Резкий рост числа международных финансовых организаций и инвесторов является признаком высокого доверия к экономической стабильности и будущему Нового Узбекистана. Это обеспечит приток новых инноваций и создание тысяч рабочих мест в ближайшие годы.

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