Платформа Ледн начала принимать актив Tether Голд в качестве залога по кредитам

Ведущая платформа в сфере криптокредитования Ледн расширила спектр своих услуг, объявив о начале приема актива Tether Голд (КсАУт) в качестве залога. Теперь инвесторы смогут привлекать заемные средства под залог своих токенизированных золотых активов, не продавая их. Этот шаг выводит интеграцию традиционных драгоценных металлов и блокчейн-технологий на рынке цифровых активов на новый уровень. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в своем материале.

Согласно данным Ледн, клиенты могут получать кредиты в стейблкоинах Tether (USDT) или УСА, используя КсАУт в качестве обеспечения. Особенность данной модели заключается в том, что заложенный актив клиента не передается в субаренду третьим лицам и не привлекается к другим доходным операциям. Кредиты можно вернуть в любое время без строго установленных ежемесячных платежей.

Токенизация реальных активов и новые возможности

На фоне недавнего рекордного роста цен на золото растет интерес к токенизированным золотым активам. По данным КоинМаркетКап, рыночная капитализация Tether Голд достигла почти 2,89 млрд УСД. Подобные активы позволяют инвесторам сохранять владение реальным золотом, обеспечивая при этом возможность проведения быстрых транзакций и доступ к ликвидности в блокчейн-сети.

Согласно отчету Токен Терминал, общая стоимость токенизированных финансовых активов по всему миру превысила 43 млрд УСД. Около 17% из этой суммы приходится именно на сырьевые товары, в частности на золото. Эта тенденция свидетельствует о росте доверия участников традиционного финансового рынка к цифровой экономике.

Новый вид услуг был запущен в большинстве регионов, где работает Ледн. Однако из-за регуляторных ограничений использование данного продукта в Канаде и странах Европейского Союза пока невозможно. Для узбекистанских инвесторов подобные обновления глобальных криптоплатформ имеют важное значение с точки зрения диверсификации активов на международных рынках.

Эксперты отмечают, что токены, обеспеченные золотом, являются более стабильной альтернативой по сравнению с высоко волатильными активами, такими как Bitcoin. Цена на золото в текущем году показала значительный рост, в определенные периоды превышая отметки в 5 600 УСД за унцию (в эквиваленте токена). Несмотря на текущую стабилизацию цен, золото остается одним из самых безопасных инвестиционных инструментов.