Правовая борьба на крипторынке: КМЭ Груп подала в суд на регулятора США

КМЭ Груп, крупнейшая в мире биржа деривативов, подала иск против Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Данный спор связан с бессрочными фьючерсами (перпетуал футурес) на криптовалюты, что выявило серьезные противоречия в нормах регулирования финансовых рынков. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком, сообщает в своем материале.

Согласно документам, поданным в окружной суд Колумбии, КМЭ Груп считает незаконным систематическое одобрение криптопродуктов регулятором и его главой Майклом Селигом. В частности, речь идет о разрешении бессрочных фьючерсных контрактов, привязанных к цене Bitcoin (BTC), на платформе прогнозов Kalshi и бирже Coinbase. По данным иксбт.ком, КМЭ подчеркивает, что подобные решения противоречат правилам, установленным Конгрессом США.

Нарушение правовых норм и вопрос полномочий

В своем иске КМЭ Груп обвиняет главу CFTC в обходе норм закона путем интерпретации бессрочных фьючерсов как «свопов» (свапс). По мнению представителей компании, Майкл Селиг принял одностороннее решение без полного согласия пяти членов комиссии, что противоречит требованиям Закона о товарных биржах (Коммодитй Эксчанге Акт).

«Одной своей подписью он отменил определение термина «своп», установленное Конгрессом, и обошел режим регулирования, требуемый для этого типа деривативов», — говорится в жалобе, поданной в суд. Глава КМЭ Терренс Даффи также поддержал этот правовой шаг, отметив, что действия регулятора наносят ущерб прозрачности рынка.

Ответ регулятора и ситуация на крипторынке

Глава CFTC Майкл Селиг в интервью телеканалу КНБК заявил, что бессрочные фьючерсы должны торговаться так же, как и другие контракты, и это выгодно для инвесторов. По его словам, в действующем законодательстве нет четкого и строгого определения термина «фьючерсный контракт». Представители регулятора назвали иск КМЭ Груп «безосновательным» и расценили его как «правовую войну», направленную против криптополитики администрации.

В настоящее время в составе CFTC действует только один комиссар — Майкл Селиг, хотя по закону их должно быть пять. Ситуацию осложняет тот факт, что президент США Дональд Трамп еще не представил кандидатуры на вакантные места. Ожидается, что данный судебный процесс станет важным прецедентом не только для Bitcoin, но и для всего рынка криптовалют.

На фоне этого конфликта активизировались и другие крупные игроки:

биржа Kraken запустила торговлю бессрочными фьючерсами для пользователей из США через платформу Битномиал;

такие гиганты, как ICE и КМЭ, призывают регуляторов усилить контроль над криптоплатформами;

члены Конгресса США требуют скорейшего укомплектования состава CFTC.

Для узбекистанских инвесторов и криптотрейдеров эта новость означает, что борьба за регулирование цифровых активов в глобальном масштабе выходит на новый этап. Правовые изменения в США неизбежно повлияют на ликвидность мировых бирж и стоимость криптоактивов.