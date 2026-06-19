С 1 июля за отсутствие единого КР-кода будут налагаться крупные штрафы

·2·Экономика
С 1 июля за отсутствие единого КР-кода будут налагаться крупные штрафы

Узбекистан делает очередной решительный шаг на пути цифровизации системы безналичных платежей и обеспечения прозрачности. С 1 июля 2026 года для всех юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере торговли и услуг в стране, при приеме платежей использование единого КР-кода (универсального матричного штрих-кода) становится обязательным.

Действовавший до этого режим добровольного перехода завершается, и его сменяет строгая административная ответственность.

Новый порядок: Требования и санкции

В законодательстве предусмотрены серьезные меры в отношении субъектов предпринимательства, которые не внедрят новую систему до установленного срока. Правовые аспекты ситуации отражены в следующей таблице:

Показатель / Критерий

Требования и последствия новой системы

Срок вступления в силу

Полностью вступает в силу с 1 июля 2026 года

Охват

Все торговые точки и предприятия сферы услуг, принимающие безналичные (электронные) платежи

Статус нарушения

Отсутствие единого КР-кода нарушение правил торговли и оказания услуг квалифицируется как

Вид ответственности

Крупные денежные штрафы в соответствии с Кодексом об административной ответственности

Что эта система дает предпринимателю и потребителю?

Согласно правилам, утвержденным Центральным банком, система единого КР-кода объединяет все платежные системы и банки в единую сеть. Это значительно упрощает процесс:

  • Удобство для покупателей: Потребитель может отсканировать один-единственный КР-код на кассе через мобильное приложение любого удобного банка или платежной организации (например: Click, Payme, Uzum и т.д.) и совершить платеж за считанные секунды. Больше нет необходимости загромождать прилавки десятками КР-кодов разных компаний.

  • Статические и динамические коды: Предприниматели смогут использовать как постоянные (статические), так и формируемые отдельно для каждой покупки (динамические) КР-коды.

Комментарий экономических аналитиков:

Данная реформа направлена на значительное сокращение доли «теневой экономики» в стране, полную легализацию денежного оборота и стандартизацию финансовых услуг. Унификация системы приема электронных платежей снизит бюрократические и технические барьеры в розничной торговле. Учитывая ограниченный срок, всем юридическим лицам рекомендуется связаться со своими обслуживающими коммерческими банками для настройки единого КР-кода.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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