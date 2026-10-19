Объявлены курсы валют на 20 октября

Центральный банк Узбекистана установил официальные курсы иностранных валют на 20 октября 2026 года. Согласно документу, доллар снизился на 11,18 сума и составил 12 044,72 сума.

• Евро подешевел на 47,51 сума и составил 13 525,02 сума. • Российский рубль подорожал на 1,3 сума и составил 145,46 сума. • Фунт стерлингов снизился на 16,11 сума и составил 16 062,84 сума. • Японская иена подешевела на 0,18 сума и составила 76,12 сума. • Швейцарский франк подешевел на 47,28 сума и составил 14 599,66 сума. • Китайский юань подешевел на 0,18 сума и составил 1 802,89 сума.