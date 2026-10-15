Объявлены курсы валют на 16 октября
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 16 октября 2026 года. Согласно документу, доллар подорожал на 48,49 сума и составил 12 011,65 сума.
• Евро подорожал на 72,30 сума и составил 13 462,66 сума.
• Российский рубль подорожал на 0,84 сума и составил 143,17 сума.
• Фунт стерлингов подорожал на 41,50 сума и составил 15 911,83 сума.
• Японская иена подорожала на 0,55 сума и составила 76,05 сума.
• Швейцарский франк подорожал на 108,55 сума и составил 14 466,64 сума.
• Китайский юань подорожал на 7,70 сума и составил 1 795,17 сума.
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