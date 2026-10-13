Опубликованы курсы валют на 14 октября
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 14 октября 2026 года. Согласно документу, доллар вырос на 14,26 сума и составил 11 913,35 сума.
• Евро подорожал на 30,24 сума и составил 13 328,66 сума.
• Российский рубль вырос на 0,86 сума и составил 142,39 сума.
• Фунт стерлингов подорожал на 35,54 сума и составил 15 779,23 сума.
• Японская иена выросла на 0,29 сума и составила 75,32 сума.
• Швейцарский франк подорожал на 29,14 сума и составил 14 312,05 сума.
• Китайский юань вырос на 1,87 сума и составил 1 779,76 сума.
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