Опубликованы курсы валют на 14 октября

·41·Экономика
Опубликованы курсы валют на 14 октября

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 14 октября 2026 года. Согласно документу, доллар вырос на 14,26 сума и составил 11 913,35 сума.

• Евро подорожал на 30,24 сума и составил 13 328,66 сума.

• Российский рубль вырос на 0,86 сума и составил 142,39 сума.

• Фунт стерлингов подорожал на 35,54 сума и составил 15 779,23 сума.

• Японская иена выросла на 0,29 сума и составила 75,32 сума.

• Швейцарский франк подорожал на 29,14 сума и составил 14 312,05 сума.

• Китайский юань вырос на 1,87 сума и составил 1 779,76 сума.

Центральный банк Узбекистанакурсы валют14 октября 2026 годадоллар
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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