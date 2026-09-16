Объявлены курсы валют на 17 сентября
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 17 сентября 2026 года. Согласно документу, доллар вырос на 22,54 сума и составил 11 797,46 сума.
• Евро подорожал на 20,11 сума и составил 13 608,37 сума.
• Российский рубль вырос на 0,6 сума и составил 139,77 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 2,64 сума и составил 15 874,66 сума.
• Японская иена выросла на 0,07 сума и составила 76,09 сума.
• Швейцарский франк подорожал на 16,98 сума и составил 14 404,71 сума.
• Китайский юань вырос на 4,57 сума и составил 1 758,98 сума.
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