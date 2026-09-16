Объявлены курсы валют на 17 сентября

·39·Экономика
Объявлены курсы валют на 17 сентября

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 17 сентября 2026 года. Согласно документу, доллар вырос на 22,54 сума и составил 11 797,46 сума.

• Евро подорожал на 20,11 сума и составил 13 608,37 сума.

• Российский рубль вырос на 0,6 сума и составил 139,77 сума.

• Фунт стерлингов подешевел на 2,64 сума и составил 15 874,66 сума.

• Японская иена выросла на 0,07 сума и составила 76,09 сума.

• Швейцарский франк подорожал на 16,98 сума и составил 14 404,71 сума.

• Китайский юань вырос на 4,57 сума и составил 1 758,98 сума.

Центральный банк Узбекистана17 сентября 2026 годакурсы валютдоллар
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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