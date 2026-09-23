Объявлены курсы валют на 24 сентября
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 24 сентября 2026 года. Согласно документу, доллар вырос на 11,86 сума и составил 11 814,05 сума.
• Евро подешевел на 41,81 сума и составил 13 527,67 сума.
• Российский рубль снизился на 0,81 сума и составил 139,87 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 51,52 сума и составил 15 768,91 сума.
• Японская иена снизилась на 0,03 сума и составила 75,09 сума.
• Швейцарский франк вырос на 22,28 сума и составил 14 403,45 сума.
• Китайский юань подешевел на 2,38 сума и составил 1 761,49 сума.
Комментарии 0
…