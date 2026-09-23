Объявлены курсы валют на 24 сентября

·29·Экономика
Объявлены курсы валют на 24 сентября

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 24 сентября 2026 года. Согласно документу, доллар вырос на 11,86 сума и составил 11 814,05 сума.

• Евро подешевел на 41,81 сума и составил 13 527,67 сума.

• Российский рубль снизился на 0,81 сума и составил 139,87 сума.

• Фунт стерлингов подешевел на 51,52 сума и составил 15 768,91 сума.

• Японская иена снизилась на 0,03 сума и составила 75,09 сума.

• Швейцарский франк вырос на 22,28 сума и составил 14 403,45 сума.

• Китайский юань подешевел на 2,38 сума и составил 1 761,49 сума.

Центральный банк Узбекистанакурсы валют24 сентября 2026 годадоллар
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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