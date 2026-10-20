Опубликованы курсы валют на 21 октября
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 21 октября 2026 года. Согласно данным, доллар подешевел на 32,42 сума и составил 12 012,30 сума.
• Евро подешевел на 58,03 сума и составил 13 466,99 сума.
• Российский рубль подешевел на 0,13 сума и составил 145,33 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 36,03 сума и составил 16 026,81 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 18,09 сума и составил 14 581,57 сума.
• Китайский юань подешевел на 4,13 сума и составил 1 798,76 сума.
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