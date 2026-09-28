Опубликованы курсы валют на 29 сентября
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 29 сентября 2026 года. Согласно документу, доллар снизился на 18,43 сума и составил 11 806,97 сума.
• Евро подешевел на 52,89 сума и составил 13 430,43 сума. • Фунт стерлингов снизился на 10,26 сума и составил 15 659,58 сума. • Российский рубль подешевел на 0,48 сума и составил 139,86 сума. • Японская иена выросла в цене на 0,18 сума и составила 75,22 сума. • Швейцарский франк снизился на 80,48 сума и составил 14 192,78 сума. • Китайский юань подешевел на 2,01 сума и составил 1 759,48 сума.
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