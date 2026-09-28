Опубликованы курсы валют на 29 сентября

·76·Экономика
Опубликованы курсы валют на 29 сентября

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 29 сентября 2026 года. Согласно документу, доллар снизился на 18,43 сума и составил 11 806,97 сума.

• Евро подешевел на 52,89 сума и составил 13 430,43 сума. • Фунт стерлингов снизился на 10,26 сума и составил 15 659,58 сума. • Российский рубль подешевел на 0,48 сума и составил 139,86 сума. • Японская иена выросла в цене на 0,18 сума и составила 75,22 сума. • Швейцарский франк снизился на 80,48 сума и составил 14 192,78 сума. • Китайский юань подешевел на 2,01 сума и составил 1 759,48 сума.

Центральный банк Узбекистанакурсы валют29 сентября 2026 года
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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