Личная поддержка Трампа и пакет на $12 млрд: начался новый этап партнерства

Древний и вечно молодой Самарканд стал центральной площадкой экономической и технологической дипломатии между Узбекистаном и США. 19 октября Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие в открытии второго заседания Американо-узбекского делового и инвестиционного совета.

В этом мероприятии международного уровня приняли участие государственный секретарь США Марко Рубио, специальный представитель Президента США Серхио Гор, а также руководители влиятельнейших американских корпораций, банков и деловых кругов. По итогам саммита был сформирован пакет из 54 соглашений и перспективных инициатив общей стоимостью почти 12 миллиардов долларов.

«Личное внимание Трампа и символ Самарканда»: Новый этап в отношениях

Глава нашего государства в своем выступлении особо отметил, что отношения между двумя странами вышли на качественно новый уровень:

Стратегическая поддержка: Подобная позитивная динамика укрепляется прежде всего благодаря личному вниманию и практической поддержке Президента США Дональда Трампа;

Символ Самарканда: Обсуждение новых экономических проектов на земле Самарканда, веками объединявшего народы, культуры и торговые пути Великого шелкового пути, имеет глубокий символический смысл;

Взаимные инвестиции: Сегодня в Узбекистане действуют сотни предприятий с американским капиталом, в то же время узбекские компании также начали осуществлять прямые инвестиции в экономику США.

Основные направления и стратегическая программа до 2035 года

В укреплении партнерства двух стран приоритетными были определены следующие высокотехнологичные отрасли:

Критически важные минералы и глубокая переработка: Производство высокотехнологичной продукции для мирового рынка путем переработки стратегического сырья;

Искусственный интеллект и Дата-центры: Создание крупных центров обработки данных, широкое внедрение решений искусственного интеллекта (ИИ) в отраслях экономики и государственном управлении;

Зеленая энергетика и образование: Развитие устойчивых энергетических систем и подготовка современных кадров на основе международных стандартов;

План на 2035 год: Шавкат Мирзиёев предложил разработать программу торгово-инвестиционного и технологического сотрудничества до 2035 года в целях превращения Совета в долгосрочный стратегический механизм.

«Plug and Play»: Беспрепятственная система для инвесторов из США

В целях привлечения американских инвесторов и полного устранения административной бюрократии были выдвинуты три важные задачи:

Готовая бизнес-инфраструктура: Инвесторам предлагаются проекты в формате «Plug and Play» («подключай и работай»), в которых заранее решены вопросы с документами, земельными участками, инженерной инфраструктурой и разрешениями;

Разделение рисков: Узбекские предприниматели и вновь созданный Фонд прямых инвестиций выступят соучредителями в совместных проектах, взяв на себя определенную часть инвестиционных рисков;

Открытая и прозрачная среда: Иностранный инвестор получит возможность немедленно приступить к реализации проектов, не теряя драгоценного времени на административные процедуры.

Для претворения в жизнь пакета проектов на 12 миллиардов долларов в ближайшие дни будет разработана комплексная программа действий с четкими сроками и механизмами.