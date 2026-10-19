Количество паломников в комплексе Имама Бухари превышает 65 тысяч человек в день

Мемориальный комплекс Имама Бухари в Самарканде становится одним из важнейших духовных центров не только Узбекистана, но и всего исламского мира. Если раньше комплекс обслуживал 12 тысяч паломников в день, то сегодня этот показатель превысил 65 тысяч. Президент Шавкат Мирзиёев в ходе посещения комплекса подчеркнул необходимость сохранения наследия великого хадисоведа, его широкой популяризации в мире и дальнейшего развития паломнического туризма.