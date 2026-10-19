В Самарканде обновили комплекс Имома Матуриди: что построили на территории в 10,2 гектара?

В Самарканде реконструирован и благоустроен крупный комплекс, направленный на изучение и пропаганду наследия одного из великих мыслителей исламского мира Имома Матуриди. На территории общей площадью 10,2 гектара созданы новая мечеть, научный центр, библиотека и музей. Глава государства Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с комплексом, подчеркнул, что это место должно стать не только центром паломничества, но и очагом просвещения.

Какие изменения произошли в комплексе на площади 10,2 гектара?

В соответствии с постановлением главы государства, в прошлом году широко отмечалось 1155-летие со дня рождения Абу Мансура Матуриди. В связи с этим начались работы по реконструкции и благоустройству комплекса, расположенного на территории кладбища Чокардиза в Самарканде.

В рамках проекта облик места паломничества был обновлен, созданы комфортные условия для посетителей. В частности:

Построена новая мечеть .

Полностью реконструированы мавзолеи Имома Матуриди и Бурхониддина Маргинани .

Создан научный центр , созданы условия для глубокого изучения наследия мыслителей.

Построены библиотека и музей .

У входа в святыню возведены портал, гостиницы и автостоянка.

На территории высажены саженцы местных и адаптированных к нашему климату зарубежных деревьев и кустарников.

Таким образом, комплекс получил развитие не только как историческое место, но и как важный центр для научных исследований и духовно-нравственного воспитания.

Шавкат Мирзиёев: «Такие очаги знаний сегодня нам крайне необходимы»

Глава государства особо остановился на значении научного центра, библиотеки и музея, созданных в комплексе. По его словам, главная цель возведения подобных объектов — глубокое изучение наследия великих предков и доведение его до молодого поколения.

«Наша цель создания таких очагов знаний — глубокое изучение наследия наших великих предков и донесение его до нашей молодежи. Сегодня эти знания нам очень нужны», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент отметил, что труды Имома Матуриди сохраняют свою актуальность на протяжении веков. То, что мыслитель обосновывал свои взгляды глубокими знаниями и точными доказательствами, предостерегал людей от невежества, показывает важность изучения его наследия и сегодня.

По мнению главы государства, молодежь должна изучать произведения великих мыслителей не просто как исторические источники, а понимая их суть и значение.

Святыня — не просто место поклонения, а центр получения знаний

Имам Матуриди считается одним из мыслителей, занявших особое место в истории исламской мысли. Изучение его научного наследия служит обогащению религиозно-просветительских знаний, сохранению исторической памяти и формированию у молодежи уважения к духовным ценностям.

Именно поэтому создание научного центра, библиотеки и музея на территории комплекса имеет особое значение. Прибывающие сюда паломники и молодежь получат возможность получить более широкую информацию о жизни мыслителя, его научных взглядах и роли в исламском мире.

В ходе визита Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что каждый человек, приходящий в комплекс, должен иметь представление о научно-духовном наследии Имома Матуриди.

«В основе благоустройства таких великих мест лежат огромная духовность, просвещение, образование и наука. Пусть люди приходят сюда не только для паломничества, но и чтобы получать знания, познавать самих себя», — сказал глава государства.

У мавзолеев прочитаны суры из Корана

В ходе визита была отдана дань памяти великим мыслителям, прочитаны суры из Корана.

Реконструкция комплекса является важным шагом на пути сохранения исторического наследия, почитания памяти предков и передачи оставленного ими богатого научного сокровища будущим поколениям.

Самое главное, задача комплекса не ограничивается лишь сохранением исторических памятников. Здесь создаются возможности для того, чтобы молодежь изучала наследие мыслителей, а паломники обогащали свои духовные знания и исторические представления. Ведь понимание великих предков — это важная основа для более глубокого осознания национальной идентичности и стремления к науке и просвещению.