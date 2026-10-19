В Самарканде строят мост за 310 миллиардов сумов: дорога сократится на 19 километров (видео)

После ввода в эксплуатацию нового моста в Самарканде расстояние от жилого массива Ширин до центра города сократится с 23 до 4 километров. Крупное сооружение стоимостью 310 миллиардов сумов через реку Карадарья свяжет новый массив с городом Самаркандом и международным аэропортом. Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в область ознакомился с ходом строительства и подчеркнул важность проекта для населения.

Мост длиной 780 метров: основные цифры

Строящийся через Карадарью мост является одним из крупных проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры Самарканда. Его технические характеристики следующие:

Стоимость проекта: 310 миллиардов сумов.

Длина: 780 метров.

Ширина: 29,8 метра.

Высота: 12 метров.

Проезжая часть: 4 полосы.

Пропускная способность: до 25 тысяч транспортных средств в сутки.

Главная цель моста — эффективная организация транспортного потока, сокращение пробок на дорогах и повышение безопасности движения. Ожидается, что новое сооружение сделает поездки в центр города и аэропорт гораздо более удобными, особенно для жителей жилого массива Ширин.

От Ширина до центра — экономия 30 минут

Самый важный аспект проекта — сокращение расстояния и времени. Если в настоящее время путь от городка Ширин до центра Самарканда составляет 23 километра, то после ввода моста в эксплуатацию этот показатель уменьшится до 4 километров.

В результате:

расстояние до центра города сократится на 19 километров ;

время в пути уменьшится на 30 минут ;

улучшится транспортное сообщение между городом и новым массивом;

созданятся дополнительные удобства при поездках в аэропорт;

расширятся возможности управления транспортным потоком и снижения заторов.

Разумеется, фактическая экономия времени будет зависеть также от дорожных условий и интенсивности движения транспорта. Однако предусмотренные в проекте показатели означают, что новый мост может существенно повлиять на ежедневные поездки жителей города.

«Этот мост был одной из моих мечт»

Президенту Шавкату Мирзиёеву в ходе поездки была представлена информация о технических решениях проекта, возможностях управления транспортным потоком и значении сооружения в городской инфраструктуре.

Здесь же состоялась беседа с местными активистами. Глава государства остановился на вопросах развития туристического потенциала и городской инфраструктуры Самарканда.

«Этот мост был одной из моих мечт. Сегодня эта мечта стала реальностью», — сказал Президент.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что за счет тщательной разработки проектов и рациональной организации логистики можно снизить затраты и сделать путь для людей ближе.

«Ведь этот город — для людей!» — сказал глава государства.

Эта мысль отражает и главную цель проекта: масштабное строительство не должно ограничиваться лишь возведением новых сооружений, оно должно служить облегчению жизни людей, экономии их времени и средств.

Новые возможности для туристического потенциала Самарканда

Президент отметил рост числа туристов, приезжающих в нашу страну. По его словам, если в 2016 году Узбекистан посетили 1,2 миллиона туристов, то сегодня годовой показатель составляет 5 миллионов человек.

Глава государства подчеркнул, что в условиях международной конкуренции Узбекистан должен укрепить свои позиции, а для этого необходимо эффективно развивать транспортно-логистическую систему.

Для Самарканда значение подобных проектов велико. Ведь город является не только крупным культурным и историческим центром страны, но и одним из важнейших направлений, посещаемых иностранными туристами. Чем удобнее передвижение внутри города, тем лучше условия создаются как для туристов, так и для местных жителей.

Новый мост через реку Карадарья призван улучшить транспортное сообщение, соединив массив Ширин с городом и аэропортом.

«Я узбекистанец, я тружусь во благо своего народа»

Глава государства в ходе беседы, продолжив мысль о том, что города должны служить интересам людей, также остановился на ответственности каждого человека перед народом и страной.

«Вчера в своем выступлении я неоднократно делал акцент на таких словах, как “свое”, “наше”, “наша самобытность”, “родное”. Мы должны жить идеями: “Я узбекистанец, я тружусь во благо своего народа, учусь ради своего народа, ищу решения ради своего завтрашнего дня”», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Эти мысли показывают, что наряду с инфраструктурными проектами в развитии страны также важны человеческий фактор, знания, инициативность и ответственность перед обществом.

Что даст новый мост самаркандцам?

Ожидается, что после запуска проекта стоимостью 310 миллиардов сумов транспортное сообщение между массивом Ширин и городом Самаркандом выйдет на новый уровень. Сокращение расстояния на 19 километров, четырехполосная организация движения и возможность пропуска до 25 тысяч транспортных средств в сутки являются важными показателями для городской инфраструктуры.

Главное значение моста — экономия времени людей и сближение различных частей города. Теперь главная задача — качественно завершить строительство, обеспечить безопасность движения и эффективно использовать новые транспортные возможности.

Данный проект в Самарканде еще раз демонстрирует, насколько тесно связаны между собой современная инфраструктура и интересы человека в развитии города.