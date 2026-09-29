200 тысяч долларов, жилье и Volkswagen: узбекским шахматистам вручают крупные награды

После исторической победы в Самарканде было объявлено о достойном награждении узбекских шахматистов. Каждый узбекский шахматист, ставший чемпионом на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде, получит 200 тысяч долларов, жилье и автомобиль Volkswagen.

Об этом сообщил Президент Шавкат Мирзиёев на встрече с членами национальных сборных Узбекистана по шахматам и парашахматам, а также их близкими. Награды учреждены в связи с результатами на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде и 3-й Парашахматной олимпиаде.

Сразу три крупные награды победителям

На соревнованиях, прошедших в Самарканде, мужская сборная Узбекистана показала исторический результат, завоевав звание двукратных олимпийских чемпионов. Президент Шавкат Мирзиёев, поздравляя сборную с победой, особо подчеркнул умственные способности, волю и мастерство шахматистов.

Теперь труд чемпионов будет отмечен не только высоким спортивным результатом, но и материальным стимулом.

Согласно решению, чемпионы:

Нодирбек Абдусатторов ;

Жавохир Синдаров ;

Нодирбек Якуббоев ;

Мухиддин Мадаминов ;

Шамсиддин Вохидов

будут награждены жильем и автомобилем.

Кроме того, каждому шахматисту, ставшему чемпионом олимпиады, будет вручен денежный приз в размере 200 тысяч долларов США.

«Машина тоже нужна, но и дом нужен»

Говоря о поощрении шахматистов на встрече, Президент также в шутливой форме затронул жилищный вопрос.

«Конечно, машина тоже нужна, но для будущих невест нужен и дом».

Эти слова вызвали теплую атмосферу в зале.

Таким образом, награды для чемпионов не ограничатся только деньгами. Им также будут предоставлены жилье и новый автомобиль.

Тренеры также не остались без внимания

За большой победой наряду с шахматистами стоит труд их наставников и тренеров.

Поэтому главный тренер национальной сборной Рустам Касымджанов и тренер Самандар Шермухаммадов также будут награждены автомобилем.

Кроме того, тренерам чемпионов назначены денежные премии в размере 50 тысяч долларов каждому.

Жилье и автомобиль и парашахматистам

В рамках соревнований в Самарканде парашахматисты также показали достойные результаты.

Члены сборной Узбекистана по парашахматам Ахадхон Кимсанбоев, Марсельь Шоюсупов, Сардорбек Мамаражабипов, Селби Какишова и Сирожиддин Зайнидинов также будут награждены жильем и автомобилем.

Каждому парашахматисту, завоевавшему бронзовую медаль, будет выплачено 50 тысяч долларов, а их тренерам — по 12,5 тысячи долларов в качестве денежного приза.

В настоящее время часть этих спортсменов также удостоена государственных наград. В частности, по указу Президента парашахматисты Селби Какишова, Ахадхон Кимсанбоев, Сардорбек Мамаражабипов, Марсельь Шайусупов и Сирожиддин Зайнидинов были награждены медалью «Мардлик».

С этой победой начинаются и новые рубежи

Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что награды не должны оставаться лишь простым признанием сегодняшнего результата, а должны побуждать шахматистов к еще более высоким рубежам в будущем.

В официальном решении также отмечено значение победы на олимпиаде в Самарканде в повышении международного авторитета Узбекистана, популяризации шахмат и привлечении молодого поколения к интеллектуальному спорту.

Как отметил Президент, предусмотрено, что шахматисты и парашахматисты получат свои награды уже сегодня, сядут за руль новых автомобилей и заедут в свои новые дома.

Историческая олимпиада в Самарканде открыла новый крупный этап для узбекских шахмат. Теперь перед чемпионами стоят новые задачи — сохранить завоеванный высокий статус, добиться еще больших результатов на международной арене и воспитать новое поколение шахматистов, вдохновленных их примером.