Шавкат Мирзиёев предупредил об опасных угрозах в киберпространстве
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- Президент Шавкат Мирзиёвов предупредил на экспертном диалоге «ШОС Плюс» в Самарканде, что цифровое пространство превращается в опасное оружие для радикальных групп.
- Глава государства подчеркнул, что экстремистские силы угрожают глобальной безопасности путем воздействия на сознание молодежи.
- Он также отметил, что они распространяют фейки и стремятся управлять общественным мнением.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил обращение участникам первого экспертного диалога «ШОС Плюс», проходящего в городе Самарканде. В своем выступлении глава государства обратил внимание мирового сообщества на то, что цифровое пространство и глобальная сеть сегодня превращаются в опасное оружие в руках радикальных групп.
Президент особо отметил, что киберпространство стало полем геополитической конкуренции, управления общественным сознанием и широкомасштабных информационных атак.
Деструктивные силы и атака на сознание молодежи
Глава государства раскрыл опасные тенденции в интернет-сети и новые тактики экстремистских движений:
Пропаганда радикальных идей: Международные террористические и экстремистские организации занимаются широким распространением ложной информации (фейков) с использованием современных медиаплатформ;
Мишень — молодежь: Активизировались скрытые сети, которые оказывают мощное психологическое воздействие на сознание представителей молодого поколения, чье мировоззрение только формируется, вербуя их в свои ряды;
Управление общественным мнением: Посредством информационных атак ставится цель вызвать недоверие, панику и беспокойство среди населения.
«В одиночку не справиться»: призыв к международной солидарности
Шавкат Мирзиёев, подчеркнув, что в цифровых пространствах не существует географических границ, выступил со следующим призывом:
Необходимость совместной борьбы: «Ни одно государство не может в одиночку полностью противостоять таким глобальным угрозам, не знающим границ», — подчеркнул глава государства;
Координированная безопасность: Для устранения данных проблем отмечено, что создание единых и оперативных механизмов по обеспечению кибербезопасности между международными организациями, ведущими экспертами и государствами региона является неотложной задачей.
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