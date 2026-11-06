Шавкат Мирзиёев предупредил об опасных угрозах в киберпространстве

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил обращение участникам первого экспертного диалога «ШОС Плюс», проходящего в городе Самарканде. В своем выступлении глава государства обратил внимание мирового сообщества на то, что цифровое пространство и глобальная сеть сегодня превращаются в опасное оружие в руках радикальных групп.

Президент особо отметил, что киберпространство стало полем геополитической конкуренции, управления общественным сознанием и широкомасштабных информационных атак.

Деструктивные силы и атака на сознание молодежи

Глава государства раскрыл опасные тенденции в интернет-сети и новые тактики экстремистских движений:

Пропаганда радикальных идей: Международные террористические и экстремистские организации занимаются широким распространением ложной информации (фейков) с использованием современных медиаплатформ;

Мишень — молодежь: Активизировались скрытые сети, которые оказывают мощное психологическое воздействие на сознание представителей молодого поколения, чье мировоззрение только формируется, вербуя их в свои ряды;

Управление общественным мнением: Посредством информационных атак ставится цель вызвать недоверие, панику и беспокойство среди населения.

«В одиночку не справиться»: призыв к международной солидарности

Шавкат Мирзиёев, подчеркнув, что в цифровых пространствах не существует географических границ, выступил со следующим призывом: