Шавкат Мирзиёев предупредил об опасных угрозах в киберпространстве

·65·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев предупредил об опасных угрозах в киберпространстве
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Президент Шавкат Мирзиёвов предупредил на экспертном диалоге «ШОС Плюс» в Самарканде, что цифровое пространство превращается в опасное оружие для радикальных групп.
  • Глава государства подчеркнул, что экстремистские силы угрожают глобальной безопасности путем воздействия на сознание молодежи.
  • Он также отметил, что они распространяют фейки и стремятся управлять общественным мнением.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил обращение участникам первого экспертного диалога «ШОС Плюс», проходящего в городе Самарканде. В своем выступлении глава государства обратил внимание мирового сообщества на то, что цифровое пространство и глобальная сеть сегодня превращаются в опасное оружие в руках радикальных групп.

Президент особо отметил, что киберпространство стало полем геополитической конкуренции, управления общественным сознанием и широкомасштабных информационных атак.

Деструктивные силы и атака на сознание молодежи

Глава государства раскрыл опасные тенденции в интернет-сети и новые тактики экстремистских движений:

  • Пропаганда радикальных идей: Международные террористические и экстремистские организации занимаются широким распространением ложной информации (фейков) с использованием современных медиаплатформ;

  • Мишень — молодежь: Активизировались скрытые сети, которые оказывают мощное психологическое воздействие на сознание представителей молодого поколения, чье мировоззрение только формируется, вербуя их в свои ряды;

  • Управление общественным мнением: Посредством информационных атак ставится цель вызвать недоверие, панику и беспокойство среди населения.

«В одиночку не справиться»: призыв к международной солидарности

Шавкат Мирзиёев, подчеркнув, что в цифровых пространствах не существует географических границ, выступил со следующим призывом:

  • Необходимость совместной борьбы: «Ни одно государство не может в одиночку полностью противостоять таким глобальным угрозам, не знающим границ», — подчеркнул глава государства;

  • Координированная безопасность: Для устранения данных проблем отмечено, что создание единых и оперативных механизмов по обеспечению кибербезопасности между международными организациями, ведущими экспертами и государствами региона является неотложной задачей.

Шавкат МирзиёевШОС ПлюсКибербезопасностьСамарканд
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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