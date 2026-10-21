Объявлены курсы валют на 22 октября

·83·Экономика
Объявлены курсы валют на 22 октября

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 22 октября 2026 года. Согласно документу, доллар подешевел на 46,79 сума и составил 11 965,51 сума.

• Евро подешевел на 29,72 сума и составил 13 437,27 сума.

• Российский рубль подорожал на 0,63 сума и составил 145,96 сума.

• Фунт стерлингов подорожал на 2,19 сума и составил 16 029,00 сумов.

• Японская иена подешевела на 0,18 сума и составила 75,78 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 70,89 сума и составил 14 510,68 сума.

• Китайский юань подешевел на 6,47 сума и составил 1 792,29 сума.

Центральный банк Узбекистана22 октября 2026 годадолларевро
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Объявлены курсы валюat на 8 октябряОбъявлены курсы валюat на 8 октября7 октября 18:11Опубликованы курсы валют на 22 сентябряОпубликованы курсы валют на 22 сентября21 сентября 18:03Опубликованы курсы валют на 21 октябряОпубликованы курсы валют на 21 октябряВчера 17:59Объявлены курсы валют на 16 октябряОбъявлены курсы валют на 16 октября15 октября 17:44Опубликованы курсы валют на 14 октябряОпубликованы курсы валют на 14 октября13 октября 18:13Объявлены курсы валют на 3 октябряОбъявлены курсы валют на 3 октября2 октября 21:04
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 20 октября
Объявлены курсы валют на 20 октября
Объявлены курсы валют на 16 октября
Объявлены курсы валют на 16 октября
Объявлены курсы валюat на 27 сентября
Объявлены курсы валюat на 27 сентября
Опубликованы курсы валют на 21 октября
Опубликованы курсы валют на 21 октября
Опубликованы курсы валют на 14 октября
Опубликованы курсы валют на 14 октября
С 2027 года изменится порядок взыскания кредитной задолженности
С 2027 года изменится порядок взыскания кредитной задолженности
Объявлены курсы валют на 1 октября
Объявлены курсы валют на 1 октября
Опубликованы курсы валют на 29 сентября
Опубликованы курсы валют на 29 сентября