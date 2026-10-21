Объявлены курсы валют на 22 октября
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 22 октября 2026 года. Согласно документу, доллар подешевел на 46,79 сума и составил 11 965,51 сума.
• Евро подешевел на 29,72 сума и составил 13 437,27 сума.
• Российский рубль подорожал на 0,63 сума и составил 145,96 сума.
• Фунт стерлингов подорожал на 2,19 сума и составил 16 029,00 сумов.
• Японская иена подешевела на 0,18 сума и составила 75,78 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 70,89 сума и составил 14 510,68 сума.
• Китайский юань подешевел на 6,47 сума и составил 1 792,29 сума.
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