Опубликованы курсы валют на 22 сентября

·35·Экономика
Опубликованы курсы валют на 22 сентября

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 22 сентября 2026 года. Согласно документу, доллар снизился на 29,77 сума и составил 11 809,82 сума.

• Евро вырос на 0,13 сума и составил 13 569,48 сума.

• Российский рубль вырос на 0,26 сума и составил 140,68 сума.

• Фунт стерлингов вырос на 16,95 сума и составил 15 820,43 сума.

• Японская иена выросла на 0,11 сума и составила 75,12 сума.

• Швейцарский франк вырос на 38,84 сума и составил 14 381,17 сума.

• Китайский юань снизился на 3,84 сума и составил 1 763,87 сума.

Центральный банк Узбекистана22 сентября 2026 годадолларевро
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Казахстан и Туркменистан начали борьбу за транзитные пути: каково влияние этого на Узбекистан?Казахстан и Туркменистан начали борьбу за транзитные пути: каково влияние этого на Узбекистан?Сегодня, 14:2722 сентября ожидается снижение курса доллара22 сентября ожидается снижение курса доллараСегодня, 11:11Опубликованы курсы валют на 21 сентябряОпубликованы курсы валют на 21 сентября18.09, 18:29Ожидается рост курса доллара 21 сентябряОжидается рост курса доллара 21 сентября18.09, 11:5318 сентября ожидается рост курса доллара18 сентября ожидается рост курса доллара17.09, 13:21С предприятия взыскана налоговая задолженностьС предприятия взыскана налоговая задолженность16.09, 21:57
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 2 сентября
Объявлены курсы валют на 2 сентября
Опубликованы курсы валют на 14 сентября
Опубликованы курсы валют на 14 сентября
Объявлены курсы валют на 17 сентября
Объявлены курсы валют на 17 сентября
Объявлены курсы валюат на 5 сентября
Объявлены курсы валюат на 5 сентября
Объявлены курсы валют на 15 сентября
Объявлены курсы валют на 15 сентября
2 сентября ожидается рост курса доллара
2 сентября ожидается рост курса доллара
Ожидается рост курса доллара 21 сентября
Ожидается рост курса доллара 21 сентября
17 сентября ожидается рост курса доллара
17 сентября ожидается рост курса доллара