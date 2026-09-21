Опубликованы курсы валют на 22 сентября
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 22 сентября 2026 года. Согласно документу, доллар снизился на 29,77 сума и составил 11 809,82 сума.
• Евро вырос на 0,13 сума и составил 13 569,48 сума.
• Российский рубль вырос на 0,26 сума и составил 140,68 сума.
• Фунт стерлингов вырос на 16,95 сума и составил 15 820,43 сума.
• Японская иена выросла на 0,11 сума и составила 75,12 сума.
• Швейцарский франк вырос на 38,84 сума и составил 14 381,17 сума.
• Китайский юань снизился на 3,84 сума и составил 1 763,87 сума.
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