Объявлены курсы валюat на 8 октября
Центralьный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 8 октября 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 18,40 сума и составил 11 809,19 сума.
• Евро подешевел на 79,64 сума и составил 13 206,22 сума. • Российский рубль подорожал на 0,37 сума и составил 138,15 сума. • Фунт стерлингов подешевел на 53,51 сума и составил 15 602,30 сума. • Японская иена подорожала на 0,02 сума и составила 74,65 сума. • Швейцарский франк подешевел на 13,72 сума и составил 14 185,21 сума. • Китайский юань подорожал на 2,75 сума и составил 1 761,36 сума.
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