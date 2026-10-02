Объявлены курсы валют на 3 октября

·43·Экономика
Объявлены курсы валют на 3 октября

Центralьный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 3 октября 2026 года. Согласно документу, доллар снизился на 35,81 сума и составил 11 772,95 сума.

• Евро подешевел на 179,57 сума и составил 13 224,55 сума.
• Российский рубль снизился на 1,02 сума и составил 141,14 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 142,94 сума и составил 15 548,54 сума.
• Японская иена снизилась на 0,54 сума и составила 74,66 сума.
• Швейцарский франк подорожал на 91,89 сума и составил 14 240,90 сума.
• Китайский юань подешевел на 5,34 сума и составил 1 755,95 сума.

Центральный банк Узбекистана3 октября 2026 годакурсы валютдоллар
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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