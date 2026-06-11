С кем хотела бы сыграть в кино Райхон Ганиева в случае возвращения на экран?

·5·Культура
С кем хотела бы сыграть в кино Райхон Ганиева в случае возвращения на экран?

Известная узбекская певица и актриса Райхон Ганиева в одном из своих интервью дала искренний ответ на интересный вопрос. Ее спросили, с каким актером она хотела бы сыграть, если бы решила вернуться в мир кино.

Райхон ответила на этот вопрос с юмором и искренностью, упомянув всемирно известных голливудских звезд.

«Брэд Питт, почему бы и нет? Я его люблю. Или Том Круз», — сказала артистка.

Этот ответ певицы вызвал теплый отклик у поклонников. Многие отмечают, что хорошо помнят актерскую карьеру Райхон и хотели бы снова увидеть ее на больших экранах.

Райхон ГаниеваУзбекское киноГолливудЗнаменитостиКультура
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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