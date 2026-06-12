Шахзода Мухаммедова поделилась секретом, как отучила дочь от сосисок

Дизайнер и актриса Шахзода Мухаммедова поделилась своим опытом того, как отучить детей от уличной еды и вредных продуктов.

По ее словам, раньше ее дочь часто ела сосиски. Актриса старалась постепенно отучить ее от этой привычки.

Как утверждает Шахзода Мухаммедова, важно объяснять ребенку последствия употребления вредных продуктов. Она порекомендовала родителям простым языком объяснять детям, что такая еда не полезна для здоровья. Она отметила, что наиболее эффективным способом является объяснение через ЁуТубе-ролики о том, что от такой пищи могут появиться паразиты и глисты.

Эти высказывания актрисы вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях. Некоторые поддержали ее опыт, другие же подчеркнули, что детей нужно приучать к здоровому питанию мягкими методами, не запугивая их.