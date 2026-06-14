Как Имрон учился в школе и какой предмет он открыто назвал нелюбимым

В одном из своих интервью певец Имрон искренне поделился воспоминаниями о школьных годах и своем отношении к учебе. По его словам, в начальных классах он был одним из отличников.

«До 5-го класса я всегда учился на отлично. Я любил математику, родной язык, литературу, физкультуру и музыку, получал по ним высокие оценки. Но физику я не любил, бывали даже моменты, когда я прогуливал уроки», — вспоминает певец.

Он также рассказал о школьной дисциплине того времени и не стал скрывать, что получал наказания от директора школы. Свою первую учительницу он вспомнил с особым уважением:

«Моей первой учительницей была Шабон Маджидова. Мы ее очень любили, при этом уважали и немного побаивались», — говорит Имрон.

Артист подчеркнул, что в то время родители были строги в воспитании детей. По его словам, если дети, получившие наказание в школе, приходили домой в слезах, родители не шли в школу защищать их, а наоборот, поддерживали дисциплину.

Это интервью вызвало большой интерес в социальных сетях, и многие пользователи поделились своими школьными воспоминаниями.