«Привет, мундиаль!» в новом исполнении покорил интернет (видео)

·32·Культура
«Привет, мундиаль!» в новом исполнении покорил интернет (видео)

Азербайджанская версия знаменитой песни «Привет, мундиаль!», исполненной Джахонгиром Позилжоновым, широко распространилась в социальных сетях и вызывает большой интерес.

Эту песню исполнила азербайджанская певица Айнур Юсифова; в ней выражена искренняя поддержка всего народа Азербайджана сборным Узбекистана и Турции, участвующим в ЧМ-2026.

Композиция за короткое время стала популярной среди пользователей интернета и вызвала множество положительных комментариев. Слушатели особо отмечают теплую атмосферу, дружеский дух и чувство братства в песне.

Это исполнение еще раз подтверждает, что историческое участие сборной Узбекистана в чемпионате мира вызывает большой интерес и волнение не только в нашей стране, но и в братских государствах.

По мнению многих, такие песни служат дальнейшему укреплению дружбы и солидарности между народами.

УзбекистанТурцияАзербайджанАйнур Юсифова
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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