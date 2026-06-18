Новый Mini Купер: насколько изменилась бензиновая версия легендарного хэтчбека?

Бренд Mini Купер, известный в автомобильном мире своими компактными размерами и самобытным дизайном, представил модели нового поколения. В то время как внимание многих приковано к электрифицированным моделям, Mini Купер К с традиционным двигателем внутреннего сгорания по-прежнему вызывает интерес у своих поклонников. Британские инженеры при модернизации этой модели постарались сохранить баланс между традициями прошлого и современными технологиями. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщение сообщает.

Стоит отметить, что если новый электрический Купер разрабатывается в Китае в сотрудничестве с Great Wall Мотор на совершенно новой платформе, то бензиновая версия по-прежнему собирается в Оксфорде на переднеприводной платформе ФААР компании BMW. Несмотря на то, что внешне эти две модели выглядят почти идентично, бензиновая версия представляет собой глубокую модернизацию шасси и структуры кузова, используемых с 2013 года. По данным издания Autocar, в этой модели полностью отказались от дизельных двигателей и механических коробок передач.

Технические характеристики и возможности выбора

Теперь процесс выбора для покупателей был значительно упрощен. Автомобиль предлагается в трех- или пятидверном кузове. В линейке двигателей представлены 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор (для модели Купер К) или 2,0-литровый четырехцилиндровый турбомотор (для моделей С и Джохн Купер Воркс). Эти изменения направлены на то, чтобы облегчить процесс выбора для любителей Mini.

Интерьер автомобиля также был существенно обновлен. Огромный круглый сенсорный экран на центральной панели и отделка из тканых материалов обеспечивают уникальность салона. Хотя основная структура осталась прежней, новые элементы интерьера и цифровые технологии позволяют водителю ощутить совершенно новую атмосферу.

Комплектации и подход к дизайну

Компания Mini также оптимизировала количество конфигураций. Теперь клиенты могут выбрать один из трех основных пакетов: Sport, Классик или Эксклусиве. Затем, в зависимости от уровня оснащения, добавляются пакеты 1, 2 или 3-го уровня. Например, модель Mini Купер К в комплектации Классик в цвете Суннйсиде Еллов с 17-дюймовыми легкосплавными дисками выглядит очень привлекательно.

На автомобильном рынке Узбекистана модели Mini также выделяются своей компактностью и премиальным статусом. Хотя у нас наблюдается высокий спрос преимущественно на кроссоверы, такие хэтчбеки с особым характером, которые легко управлять в городских условиях, всегда привлекали внимание. Бензиновая версия новой модели остается более удобной альтернативой электрической версии для регионов, где инфраструктура еще не полностью развита.

Подводя итог, новый Mini Купер К — это не пережиток прошлого, а интерпретация проверенных технологий в современной оболочке. Сохраняя ощущение управления «как в картинге», он обещает водителю максимальный комфорт и стиль при ежедневном использовании.