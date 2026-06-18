Правда ли, что Бурак Озчивит отобрал роль у коллеги в новом сериале

·24·Культура
Правда ли, что Бурак Озчивит отобрал роль у коллеги в новом сериале

Поклонников турецких сериалов в новом телесезоне ждет ряд премьер. Одним из проектов, вызывающих наибольший интерес, стал сериал «Там, где встает солнце». Однако неожиданные изменения накануне начала съемок привели фанатов в недоумение.

Как стало известно, актер Угур Гюнеш, который должен был исполнить роль главного героя, покинул проект. Его место занял знаменитый актер Бурак Озчивит.

Пока продюсеры не дали официальных комментариев по этой ситуации. Однако Угур Гюнеш опубликовал в социальных сетях несколько примечательных постов, намекая, что лишился роли именно из-за Бурака Озчивита.

Бородатый мужчина в черном костюме говорит, жестикулируя руками.

Сначала актер поделился цитатой о том, что «совесть человека, посягнувшего на чужое право, не смогут очистить ни Мекка, ни обители суфиев». Вскоре после этого он опубликовал запись: «Ты всё еще не насытился, тебе никогда не будет достаточно».

Хотя актер не назвал имен, поклонники считают, что эти слова адресованы Бураку Озчивиту.

По сообщению журналистки Бирсен Алтунташ, Бурак Озчивит ознакомился со сценарием сериала, и образ Кенана ему очень понравился. После этого актер выразил продюсерам желание исполнить именно эту роль.

Правда ли, что Бурак Озчивит отобрал роль у коллеги в новом сериале

По некоторым данным, после этого инцидента Угур Гюнеш был исключен из состава проекта.

Бурак Озчивит пока не сделал никаких заявлений по поводу данной ситуации.

Еще одна претензия поклонников заключается в том, что 41-летний Бурак в сериале сыграет сына героини, которую исполнит актриса Сибель Тошчиоглу. Актрисе в следующем месяце исполнится 50 лет.

По этой причине некоторые зрители оценивают такой кастинг как неубедительный.

Черноволосый бородатый мужчина в белом костюме смотрит в сторону.

Поклонники Угура Гюнеша уже призывают бойкотировать сериал. Любители турецких сериалов надеются, что в ближайшее время продюсеры сделают официальное заявление по поводу этого конфликта.

Бурак ОзчивитУгур ГюнешСибель ТошчиоглуБирсен Алтунташ
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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