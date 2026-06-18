SanDisk выпустила SSD на 8 TB для PS5 по цене 3700 долларов

·1·Технологии
SanDisk выпустила SSD на 8 TB для PS5 по цене 3700 долларов

Компания SanDisk представила новый лицензированный SSD-накопитель рекордной емкостью 8 TB, специально разработанный для игровых консолей Sony PlayStation 5. Однако цена устройства многих шокировала: на официальном сайте рекомендованная стоимость этого накопителя установлена на уровне 3700 долларов. Эта сумма в несколько раз превышает стоимость самих современных игровых консолей. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

В настоящее время в онлайн-магазине производителя действует скидка, и цена продукта снижена до 2960 долларов. Несмотря на это, сумма все равно считается очень высокой. Для сравнения, недавно представленная консоль PS5 Pro с 2 TB внутренней памяти продается на рынке США примерно за 900 долларов. Таким образом, на стоимость одного SSD-накопителя можно купить как минимум три или четыре мощнейшие игровые консоли.

Кризис на рынке памяти и рост цен

по данным ixbt.com, такие высокие цены связаны не только с престижем бренда, но и с дефицитом NAND-памяти на мировом рынке. Эксперты прогнозируют, что стоимость накопителей продолжит расти. Эта тенденция в апреле также привела к повышению цен на консоли Sony.

Вице-президент компании Silicon Motion Нельсон Дуанн отметил, что нынешний дефицит NAND-памяти — это «только начало». По его словам, ситуация может ухудшиться к 2027 году. Дуанн открыто заявил, что розничный рынок SSD фактически исчезает, а производители сталкиваются с огромными трудностями при поиске сырья.

Сейчас даже крупные производители персональных компьютеров не могут закупить достаточное количество оригинальных чипов флеш-памяти. Многие компании вынуждены покупать готовые продукты и перерабатывать их, что ведет к резкому увеличению себестоимости конечного изделия.

Для геймеров и любителей технологий в Узбекистане эта новость также имеет важное значение. В то время как объем игр для PlayStation 5 растет с каждым днем, потребность в дополнительной памяти высока. Однако данное премиальное решение от SanDisk по своей цене кажется ориентированным не на обычных пользователей, а скорее на профессионалов и коллекционеров.

Резюмируя, нестабильность на рынке накопителей в ближайшие годы неизбежно отразится на ценах технологических гаджетов. Этот продукт, созданный в сотрудничестве SanDisk и Sony, на данный момент остается одним из самых дорогих и емких аксессуаров на рынке.

SanDiskPlayStation 5SSDSonyТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Вышло обновление One UI 8.5 для Galaxy Z Фолд7: флагманские функции теперь в складном смартфонеВышло обновление One UI 8.5 для Galaxy Z Фолд7: флагманские функции теперь в складном смартфонеСегодня, 09:23Ростех представил новый маневренный дрон Суперкам С180Ростех представил новый маневренный дрон Суперкам С180Сегодня, 08:52Представлен Oppo Рено 15А: аккумулятор на 7000 mAh и защита уровня ИП69Представлен Oppo Рено 15А: аккумулятор на 7000 mAh и защита уровня ИП69Сегодня, 08:50«Закрытый клуб» по искусственному интеллекту: США и Евросоюз создают новый альянс«Закрытый клуб» по искусственному интеллекту: США и Евросоюз создают новый альянсСегодня, 08:28Google тестирует новый тип реКАПТЧА: теперь потребуются жесты рукамиGoogle тестирует новый тип реКАПТЧА: теперь потребуются жесты рукамиСегодня, 08:22Компания Илона Маска запустила буровую установку Пруфрок МБ2 нового поколенияКомпания Илона Маска запустила буровую установку Пруфрок МБ2 нового поколенияСегодня, 07:28
ОбъявленияДля сотрудничества
Плайматч: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Плайматч: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу
Аккумулятор 8000 мАч и камера 200 Мп Леика: Xiaomi 17 Max поступил в продажу