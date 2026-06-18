SanDisk выпустила SSD на 8 TB для PS5 по цене 3700 долларов

Компания SanDisk представила новый лицензированный SSD-накопитель рекордной емкостью 8 TB, специально разработанный для игровых консолей Sony PlayStation 5. Однако цена устройства многих шокировала: на официальном сайте рекомендованная стоимость этого накопителя установлена на уровне 3700 долларов. Эта сумма в несколько раз превышает стоимость самих современных игровых консолей. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

В настоящее время в онлайн-магазине производителя действует скидка, и цена продукта снижена до 2960 долларов. Несмотря на это, сумма все равно считается очень высокой. Для сравнения, недавно представленная консоль PS5 Pro с 2 TB внутренней памяти продается на рынке США примерно за 900 долларов. Таким образом, на стоимость одного SSD-накопителя можно купить как минимум три или четыре мощнейшие игровые консоли.

Кризис на рынке памяти и рост цен

по данным ixbt.com, такие высокие цены связаны не только с престижем бренда, но и с дефицитом NAND-памяти на мировом рынке. Эксперты прогнозируют, что стоимость накопителей продолжит расти. Эта тенденция в апреле также привела к повышению цен на консоли Sony.

Вице-президент компании Silicon Motion Нельсон Дуанн отметил, что нынешний дефицит NAND-памяти — это «только начало». По его словам, ситуация может ухудшиться к 2027 году. Дуанн открыто заявил, что розничный рынок SSD фактически исчезает, а производители сталкиваются с огромными трудностями при поиске сырья.

Сейчас даже крупные производители персональных компьютеров не могут закупить достаточное количество оригинальных чипов флеш-памяти. Многие компании вынуждены покупать готовые продукты и перерабатывать их, что ведет к резкому увеличению себестоимости конечного изделия.

Для геймеров и любителей технологий в Узбекистане эта новость также имеет важное значение. В то время как объем игр для PlayStation 5 растет с каждым днем, потребность в дополнительной памяти высока. Однако данное премиальное решение от SanDisk по своей цене кажется ориентированным не на обычных пользователей, а скорее на профессионалов и коллекционеров.

Резюмируя, нестабильность на рынке накопителей в ближайшие годы неизбежно отразится на ценах технологических гаджетов. Этот продукт, созданный в сотрудничестве SanDisk и Sony, на данный момент остается одним из самых дорогих и емких аксессуаров на рынке.