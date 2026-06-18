Стали известны детали соглашения между США и Ираном

Был сделан неожиданный и крайне важный шаг на пути к смягчению затянувшейся военной и политической напряженности в ближневосточном регионе. В среду представители официального Вашингтона и Тегерана обнародовали официальный текст временного мирного соглашения, подписанного главами двух государств. Главная цель этого исторического документа — полностью прекратить широкомасштабные вооруженные столкновения.

Несмотря на это, президент США Дональд Трамп не отказался от угроз возобновить военные удары и уничтожить официальное руководство Ирана, если иранская сторона нарушит взятые на себя обязательства.

В следующей аналитической политической таблице вы можете подробно ознакомиться с основными пунктами нового соглашения между США и Ираном, а также с политическими позициями сторон:

Ключевые направления меморандума Заявления и шаги президента США Достижения и позиция руководства Ирана • Срок и форма соглашения • Дональд Трамп подписал документ цифровой подписью на английском языке. • Президент Масуд Пезешкиан подписал меморандум на персидском языке. • Сфера военного дела и вооружений • Назвал «несправедливостью» отсутствие баллистических ракет в Иране. • Повторно подтвердил обещание не разрабатывать ядерное оружие. • Экономические и финансовые преференции • Согласился снять блокаду иранских портов и отменить санкции. • Находится на пороге избавления от многомиллиардных санкций. • Сфера регионального влияния • Надеется на прекращение войны в Ливане и снижение цен на нефть. • Добился в несколько раз большего результата, чем ожидалось от войны.

Символическая подпись в Версале и 60-дневный передышка

Данный переходный меморандум, состоящий из 14 пунктов, предусматривает продление прекращения огня еще на 60 дней с целью проведения переговоров по окончательному полноценному мирному договору. Примечательно, что глава США Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали этот документ в цифровом формате на английском и персидском языках. По сообщению официальных лиц Тегерана, данное соглашение вступило в полную силу со среды.

Трамп подписал этот исторический документ в сопровождении президента Франции Эмманюэля Макрона в знаменитом Версальском дворце близ Парижа. Известно, что именно в этом месте был подписан мирный договор, официально завершивший Первую мировую войну. Выступая на пресс-конференции об Иране, Трамп заявил: «Если они упустят время и нарушат условия соглашения, мы подвергнем их беспощадной бомбардировке. Я этого не хочу, я хочу, чтобы они соблюдали соглашение», назвав иранцев «умными людьми». Переговорщики двух стран в ближайшие два месяца сосредоточатся на разработке проекта постоянного перемирия. Глава США надеется, что этот шаг принесет спокойствие на Ближний Восток и будет способствовать удешевлению нефти на мировом рынке.

Кроме того, Трамп отказался от некоторых своих прежних претензий к Ирану. Он признал, что запрет Тегерану иметь баллистические ракеты в определенном смысле является «несправедливостью». При этом в феврале этого года он обещал полностью стереть ракетную промышленность Ирана с лица земли.

Настроение победы в Тегеране: «Переговоры дали больше результатов, чем ожидалось»

Политические круги Ирана празднуют это соглашение как настоящий успех. По словам главного переговорщика страны Мохаммада Бакира Голибафа, Тегеран добился за столом переговоров в несколько раз большего, чем пытался достичь военным путем.

Данный меморандум о взаимопонимании включает следующие важные пункты:

Немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая территорию Ливана;

Полное восстановление судоходства в Ормузском проливе, важном для мировой энергетики, «без каких-либо платежей»;

Снятие США блокады с иранских морских портов и отмена всех экономических санкций;

Возврат замороженных финансовых активов и создание крупного инвестиционного фонда в размере 300 миллиардов долларов для процессов послевоенного восстановления.

В то же время иранская сторона согласилась «ослабить» свои запасы обогащенного урана на своей территории под контролем МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) и вновь подтвердила обещание не создавать ядерное оружие. Согласно анализу издания Reuters, Трамп, несмотря на свою риторику, не смог полностью достичь своих целей с помощью войны, а Иран приблизился к избавлению от многомиллиардных экономических ограничений.

Евросоюз рад, Израиль равнодушен

В ходе саммита Г7 (Большой семерки) во Франции лидеры европейских государств горячо приветствовали это соглашение. Хотя европейские лидеры понимают опасения США по поводу ядерной программы Ирана, они никогда не поддерживали прежнее решение Вашингтона начать войну без разрешения ООН. Также они обеспокоены тем, что Иран выдержал такое сильное давление и укрепил свои позиции.

После подписания соглашения страны Г7 опубликовали совместное заявление, потребовав немедленно прекратить столкновения между Израилем и группировкой «Хезболла» на территории Ливана. Хотя с воскресенья военные действия там несколько снизились, они не прекратились полностью. Правительство Израиля, которое не участвовало в данных переговорах и контролирует юг Ливана, заявило, что сохраняет за собой право применять силу в то время, которое сочтет необходимым.

Итоговый вывод политических обозревателей Замин: Этот временный меморандум, подписанный в Версальском дворце, может положить начало новой эре мира на Ближнем Востоке. Дальнейшее развитие ситуации и степень верности сторон своим обязательствам в течение 60-дневного срока определят энергетическую и политическую безопасность мира.

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