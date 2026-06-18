Смелый танец 62-летней Юлдуз Усмоновой всех поразил

·3·Культура
Смелый танец 62-летней Юлдуз Усмоновой всех поразил

Примадонна узбекской эстрады Юлдуз Усмонова вновь сумела привлечь к себе внимание пользователей интернета.

В видео, распространившемся вчера в социальных сетях, певица предстала в неожиданном, но очень ярком образе. Ее танец, исполненный с огромной энергией, вызывает восхищение у многих.

Дело в том, что на видео 62-летняя артистка танцует с молодым человеком, демонстрируя невероятно смелые и ловкие движения.

Для поклонников, привыкших видеть ее величественно поющей на больших сценах и в роскошных концертных программах, это стало настоящим сюрпризом.

Певица прыгала и двигалась так легко, словно 25-летняя девушка, поэтому естественным стало то, что все были поражены ее физической формой.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Кому болеет Отабек Умаров на чемпионате мира? Неожиданный ответКому болеет Отабек Умаров на чемпионате мира? Неожиданный ответСегодня, 19:12Как сейчас выглядит звезда «Танцора диско» Митун ЧакрабортиКак сейчас выглядит звезда «Танцора диско» Митун ЧакрабортиВчера, 16:34Улугбек Рахматуллаев раскрыл неожиданную историю об Озодбеке НазарбековеУлугбек Рахматуллаев раскрыл неожиданную историю об Озодбеке НазарбековеВчера, 11:12«Даже ночью не ленюсь готовить еду» — искренние признания Умидахон«Даже ночью не ленюсь готовить еду» — искренние признания УмидахонВчера, 09:45Милена Мадмусаева заинтриговала поклонников новой песнейМилена Мадмусаева заинтриговала поклонников новой песнейВчера, 09:35Распаковка дорогих подарков от мужа Мунисы РизаевойРаспаковка дорогих подарков от мужа Мунисы РизаевойВчера, 09:29
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Неожиданный поворот на концерте группы «Уммон» в Фергане
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Возраст будущей супруги Шахзода Султонова обсуждают в социальных сетях
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Шахзода удивила поклонников, появившись на подиуме с невесткой
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Муниса Ризаева раскрыла цены на выступления на свадьбах: в соцсетях начались споры
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Новый дуэт Ботира Кодирова и Шахло Салаевой под названием «Ксоразмнинг кизлари»!
Женисбек Пиязов ворвался на концерт Озоды Нурсаидовой, ситуация накаляется!
Женисбек Пиязов ворвался на концерт Озоды Нурсаидовой, ситуация накаляется!
Гули Асалходжаева в третий раз стала бабушкой
Гули Асалходжаева в третий раз стала бабушкой
Женисбек Пиязов собирается подать в суд на Озоду Нурсаидову
Женисбек Пиязов собирается подать в суд на Озоду Нурсаидову