Смелый танец 62-летней Юлдуз Усмоновой всех поразил
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Примадонна узбекской эстрады Юлдуз Усмонова вновь сумела привлечь к себе внимание пользователей интернета.
В видео, распространившемся вчера в социальных сетях, певица предстала в неожиданном, но очень ярком образе. Ее танец, исполненный с огромной энергией, вызывает восхищение у многих.
Дело в том, что на видео 62-летняя артистка танцует с молодым человеком, демонстрируя невероятно смелые и ловкие движения.
Для поклонников, привыкших видеть ее величественно поющей на больших сценах и в роскошных концертных программах, это стало настоящим сюрпризом.
Певица прыгала и двигалась так легко, словно 25-летняя девушка, поэтому естественным стало то, что все были поражены ее физической формой.
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