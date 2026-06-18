Феруза Казакова одержала победу над немецкой соперницей на Кубке мира в Китае

·3·Спорт
Феруза Казакова одержала победу над немецкой соперницей на Кубке мира в Китае

Представители узбекской школы бокса продолжают демонстрировать свой высокий уровень мастерства на международной спортивной арене. В настоящее время внимание любителей бокса всего мира приковано к престижному Кубку организации «World Boxing», который проходит на спортивных аренах Китая. Талантливая боксерша Феруза Казакова, защищающая честь нашей страны на этом престижном турнире, начала свое выступление с очень уверенной и важной победы.

Согласно официальным данным Федерации бокса Узбекистана, наша соотечественница в первом же этапе турнира вышла на ринг против одной из своих самых принципиальных и неудобных соперниц — немки Макси Клотцер.

Третье столкновение в этом году: напряженная трилогия

Поскольку данный бой стал третьим очным противостоянием между Ферузой Казаковой и Макси Клотцер только за текущий год, поединок вызвал большой интерес у спортивного сообщества как настоящая «трилогия». В предыдущих встречах возможности спортсменок были равны. В частности, в первом бою в начале года в рамках престижного международного турнира «Странджа» Феруза продемонстрировала высокое мастерство и одержала победу. Однако позже на Кубке мира в Бразилии немка Клотцер сумела взять реванш и забрала победу себе.

Третье решающее столкновение в Китае должно было окончательно поставить точку в этом затяжном противостоянии и определить, кто сильнее, и наша соотечественница справилась с этой задачей на высшем уровне.

В следующей аналитической спортивной таблице вы можете подробно ознакомиться со статистикой трех важных боев между Ферузой Казаковой и Макси Клотцер, состоявшихся в текущем году:

Время и место проведения турнира

Название соревнований

Итог боя и победитель

Краткий обзор поединка

В начале года (Болгария)

• Международный турнир «Странджа»

Феруза Казакова (Победа)

• Наша соотечественница начала год с победы.

В течение года (Бразилия)

• Престижный Кубок мира

• Макси Клотцер (Германия)

• Соперница взяла реванш и сравняла счет.

В настоящее время (Китай)

• Кубок «World Boxing»

Феруза Казакова (5:0)

• Наша представительница одержала явное преимущество в трилогии.

Абсолютное превосходство на ринге: разгромный счет 5:0!

В решающем поединке на китайском ринге Феруза Казакова с первых секунд взяла инициативу в свои руки. Благодаря быстрым и точным ударам она не оставила сопернице никаких шансов на протяжении первых двух раундов. В обоих раундах судьи единогласно зафиксировали счет 5:0, отдав преимущество нашей соотечественнице.

В последнем, третьем раунде, имея значительное преимущество и фактически обеспечив себе победу, наша спортсменка действовала тактически грамотно. Учитывая предстоящие игры следующего этапа, она сосредоточилась на том, чтобы не идти на лишний риск и избежать неожиданных серьезных травм. В итоге, согласно общему решению судей, Феруза Казакова одержала крупную победу над сильной соперницей со счетом 5:0 После этого яркого успеха наша боксерша продолжит свой путь в турнире.

Итоговый вывод спортивных обозревателей Zamin:

Такая уверенная и крупная победа на международном Кубке «World Boxing» еще раз доказала, что узбекский бокс по-прежнему является ведущим в мире. Желаем Ферузе Казаковой, проявившей стойкость в трилогии против неудобной немецкой соперницы, только побед в следующих этапах. Продолжай идти к золотой медали, Феруза! Вся страна поддерживает тебя!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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