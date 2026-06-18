Bitcoin опустился на десять позиций в рейтинге крупнейших мировых активов

·15·Экономика
Bitcoin опустился на десять позиций в рейтинге крупнейших мировых активов

На фоне колебаний на глобальном финансовом рынке и общего спада в секторе криптовалют Bitcoin (BTC) значительно утратил свои позиции в списке крупнейших мировых активов по рыночной капитализации. За последний год основная криптовалюта опустилась в рейтинге на десять ступеней, уступив в конкуренции крупным корпорациям и драгоценным металлам. Данная ситуация демонстрирует долгосрочные экономические последствия волатильности рынка цифровых активов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает сообщает.

Согласно последним данным ресурса Компаниес Маркет Кап, в настоящее время Bitcoin занимает 15-е место среди крупнейших макроактивов мира. На данный момент рыночная капитализация крупнейшей криптовалюты составляет 1,287 трлн УСД. Анализ ТрадингВиев подтверждает, что этот показатель почти на 25% ниже уровня прошлого года. Если сравнивать с историческим максимумом в октябре прошлого года, капитализация Bitcoin сократилась почти на 50%.

Исторический спад и глобальный контекст

Анализируя ситуацию, отметим, что в апреле 2025 года Bitcoin находился на одном из своих пиков. Тогда его капитализация достигла 1,86 трлн УСД, и он занимал 5-е место в мировом рейтинге. В тот период «цифровое золото» сумело обойти таких гигантов, как Алфабет (Google), серебро (Силвер) и Amazon. Однако глобальное экономическое давление и неопределенность, связанная с международными торговыми тарифами США, нанесли серьезный удар по крипторынку.

Известный аналитик КолинТалксКрйпто на своей странице в социальной сети Кс отметил, что подобное падение Bitcoin характерно для природы волатильных активов, которые в долгосрочной перспективе способны обгонять другие активы. По его мнению, Bitcoin может снова вернуться в первую пятерку, однако для этого потребуется от 5 до 10 лет. Это требует от инвесторов большого терпения и ожидания новых рыночных циклов.

Экономические факторы и прогнозы на будущее

На снижение цены Bitcoin повлиял ряд факторов, в том числе:

  • жесткая денежно-кредитная политика, проводимая Федеральной резервной системой США (ФРС);
  • тарифы и ограничения в международных торговых отношениях;
  • резкие изменения цен на энергетические ресурсы, в частности на нефть;
  • стремление инвесторов к традиционным инструментам, таким как золото и облигации, вместо рискованных активов.
Эта тенденция имеет важное значение и для узбекистанских инвесторов. В то время как в нашей стране оборот криптовалют приводится в законное регулирование, снижение капитализации Bitcoin неизбежно повлияет на активность на местном рынке. Эксперты подчеркивают, что восстановление Bitcoin будет зависеть от общего уровня инфляции в мировой экономике и решений крупнейших центральных банков по процентным ставкам.

В заключение можно сказать, что падение Bitcoin на 15-е место не означает его конец, а свидетельствует об очередном этапе рыночной коррекции. Ожидается, что в ближайшие годы расширение технологий блокчейна и приток институциональных инвестиций вернут Bitcoin в число самых ценных активов мира.

BitcoinКриптовалютаРынокЭкономикаИнвестиции
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